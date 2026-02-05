Epic Games Store будет доступен на Xbox следующего поколения

Вице-президент и генеральный менеджер Epic Games Store Стив Эллисон поделился планами на развитие магазина в ближайшие годы – это запуск мобильной версии в новых регионах, добавление большего количества социальных функций и другие нововведения. Кроме того, в планах запустить магазин на Xbox следующего поколения, в день релиза консоли.

«Мы определенно планируем присутствовать на новом Xbox, потому что, если их политика или позиция не изменятся, они говорят, что будут приветствовать это. И мы будем там в первый же день. Для этого, вероятно, нам придется учесть их требования и внедрить какое-то программное обеспечение для этого», — заявил Эллисон.

Ранее Microsoft уже сообщал, что экосистема следующего поколения Xbox станет более открытой, будет возможность использовать Steam и другие площадки. А глава AMD Лиза Су заявляла, что компания готова поддержать запуск нового Xbox в 2027 году, но это не значит, что сам Microsoft ориентируется на эти сроки.

Эллисон также подтвердил, что Epic Games Store адаптируют под портативные устройства, однако это произойдет уже после того, как лаунчер полностью перезапустят в середине 2026 года.