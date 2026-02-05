spot_img
5 февраля, 2026
spot_img
AMD сообщила о рекордной выручке за четвертый квартал и за весь 2025 год

AMD

Компания AMD отчиталась за четвертый квартал 2025 финансового года и за весь год в целом. Выручка за четвертый квартал составила рекордные $10,3 млрд., валовая прибыль — 54%, операционная прибыль — $1,8 млрд., чистая прибыль — $1,5 млрд.

За весь год компания получила рекордную выручку в размере $34,6 млрд. Валовая прибыль составила 50%, операционная — $3,7 млрд., чистая — $4,3 млрд.

«Этот год стал определяющим для AMD: мы получили рекордную выручку благодаря эффективной работе и большому спросу на наши высокопроизводительные чипы и платформы для искусственного интеллекта», — отметила доктор Лиза Су, председатель совета директоров и генеральный директор AMD.

В четвертом квартале компания отгрузила со складов ускорителей Instinct MI308 на сумму около $390 млн., и это позволило ей увеличить квартальную выручку на $360 млн. Сейчас компания обсуждает с властями США возможность поставок ускорителей Instinct MI325 в Китай.

Серверный сегмент принес в четвертом квартале рекордные $5,4 млрд. По итогам года в целом это подразделение также показало рекордную выручку — $16,6 млрд. Кроме того, высокий спрос на флагманские процессоры AMD Ryzen привел к росту выручки клиентского и игрового сегментов — $3,9 млрд. За весь год она составила $14,6 млрд. Выручка от сегмента встраиваемых решений — $950 млн. за четвертый квартал и $3,5 млрд. за весь 2025 год.

В первом квартале 2026 года AMD ожидает выручить от $9,5 до $10,1 млрд.

