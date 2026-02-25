spot_img
25 февраля, 2026
Apple и Google тестируют шифрование RCS-сообщений между iPhone и Android-смартфонами

Компании Apple и Google объявили о начале тестирования зашифрованного обмена сообщениями между iPhone и Android-смартфонами по протоколу RCS.

Поддержка RCS в iPhone появилась с выходом iOS 18, но без сквозного шифрования при переписке между пользователями iPhone и Android-смартфонами. Теперь обмен сообщениями на устройствах с iOS и Android будет таким же безопасным, как между двумя устройствами на Android. Узнать зашифрованные сообщения можно по небольшому значку в виде замка.

Для участия в программе тестирования на iPhone потребуется установка бета-версии iOS 26.4.2 и поддержка этой функции оператором связи. После установки бета-версии iOS необходимо перейти в приложение «Настройки», выбрать раздел «Сообщения» и в подразделе «RCS-сообщения» активировать опцию «Сквозное шифрование». На устройствах с Android должна быть установлена последняя бета-версия приложения Google Messages.

Стабильная версия функции сквозного шифрования сообщений должна появиться в одном из следующих обновлений iOS 26.

