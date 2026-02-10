spot_img
10 февраля, 2026
Discord будет требовать подтверждать личность для доступа к взрослому контенту

Discord

Сервис Discord вводит систему проверки возраста пользователей начиная с марта 2026 года. Платформа автоматически установит для всех аккаунтов «подростковый режим», пока не будет доказано, что пользователь является взрослым. Ранее эти настройки действовали только в Великобритании и Австралии, теперь они будут распространятся на все страны.

Все аккаунты получат следующие ограничения:

  • Доступ к каналам и серверам с возрастными ограничениями будет закрыт;
  • Прямые сообщения от незнакомых пользователей автоматически отправятся в отдельный почтовый ящик;
  • Запросы на добавление в друзья от незнакомых пользователей будут помечаться дополнительно;
  • Фото и видео с пометкой 18+ будут размытыми;
  • Возможность выступать в каналах-трибунах будет закрыта.

Для снятия этих ограничений пользователи должны подтвердить свой возраст, предоставив документ, удостоверяющего личность или используя технологию оценки возраста по видео-селфи. Изображения удостоверений личности будут проверяться сторонними поставщиками услуг, но Discord утверждает, что они будут удалены сразу после подтверждения возраста. Также планируется внедрить ИИ-модель определения возраста на основе анализа метаданных, таких как игры, в которые играет пользователь, его активность на платформе и поведенческие сигналы, включая рабочее время или продолжительность пребывания на Discord.

Функция личных сообщений и серверы без возрастных ограничений продолжат работать в обычном режиме.

