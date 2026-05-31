Самый удобный способ декларирования таможенных посылок: «SİMA İmza»

Уже с завтрашнего дня — 1 июня 2026 года — вступают в силу изменения в порядке подачи электронных торговых деклараций на платформе Государственного таможенного комитета «Smart Customs».

Согласно новым правилам, вход в систему и использование сервиса «Декларация электронной торговли» с помощью идентификационного номера (FIN) и пароля больше не будут доступны. Теперь граждане смогут воспользоваться услугой, выбрав один из трёх видов электронной идентификации. Среди доступных решений самым быстрым и удобным способом является цифровая подпись SİMA.

С помощью «SİMA İmza» пользователи могут всего за несколько минут оформить электронную подпись прямо на мобильном устройстве — без посещения центров клиентского обслуживания и использования дополнительных физических носителей. Это обеспечивает удобный и безопасный доступ к таможенным услугам. Технология распознавания лица, используемая в «SİMA İmza», позволяет пользователям проходить быструю, надежную и полностью дистанционную идентификацию.

В связи с введением новых правил гражданам рекомендуется заранее оформить цифровую подпись SİMA для обеспечения удобного и бесперебойного использования сервиса подачи деклараций электронной торговли в дальнейшем.

О «SİMA İmza»

Цифровая подпись нового поколения SİMA разработана «AzInTelecom», одной из компаний AZCON Holding. На сегодняшний день приложение «SİMA İmza» скачано более 6,5 миллиона раз. Цифровую подпись можно бесплатно получить через мобильное приложение «SİMA İmza» без посещения центра обслуживания.