spot_img
5 февраля, 2026
spot_img
ДомойSoftwareИгрыBlizzard анонсировала перезапуск Overwatch 2 - из названия игры уберут «2», а...

Blizzard анонсировала перезапуск Overwatch 2 — из названия игры уберут «2», а сезоны обнулят

Overwatch 2

Компания Blizzard анонсировала перезапуск Overwatch 2 — в ходе трансляции Overwatch Spotlight, посвященной десятилетию PvP-шутера. Из названия игры уберут цифру «2», а сезоны обнулят — следующий станет первым.

Overwatch 2

Первый сезон перезапуска стартует 10 февраля с ивентом «Коготь vs Overwatch». Игроки смогут выбрать одну из сторон и получить тематические скины в качестве награды. С первым сезоном в игре появится сразу пять персонажей: Домина (Танк), Эмре (Атака), Мизуки (Саппорт), Ань Жань (Атака) и Фика (Саппорт) — кот на джетпаке. С каждым следующим сезоном будут добавлять нового героя. Всего на 2026 год разработчики подготовили десять новых героев.

Другим нововведением игры станут «под-роли» — у каждой из них будут уникальные пассивные способности. Например, пассивный эффект Зари уменьшит получаемый критический урон. Изменения коснутся и лутбоксов — все скины за последние шесть сезонов, которые можно было приобрести только в магазине, станут доступны в контейнерах.

Помимо этого, компания анонсировала кроссовер с Sanrio, компанией владеющей брендом Hello Kitty. Игроки получат скины в стиле персонажей корпорации. Также была анонсирована версия Overwatch для Switch 2, релиз которой состоится этой весной.

Предыдущая статья
В YouTube появился ИИ-дубляж для всех пользователей
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,827ФанатыМне нравится
1,026ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»