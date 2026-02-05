Blizzard анонсировала перезапуск Overwatch 2 — из названия игры уберут «2», а сезоны обнулят

Компания Blizzard анонсировала перезапуск Overwatch 2 — в ходе трансляции Overwatch Spotlight, посвященной десятилетию PvP-шутера. Из названия игры уберут цифру «2», а сезоны обнулят — следующий станет первым.

Первый сезон перезапуска стартует 10 февраля с ивентом «Коготь vs Overwatch». Игроки смогут выбрать одну из сторон и получить тематические скины в качестве награды. С первым сезоном в игре появится сразу пять персонажей: Домина (Танк), Эмре (Атака), Мизуки (Саппорт), Ань Жань (Атака) и Фика (Саппорт) — кот на джетпаке. С каждым следующим сезоном будут добавлять нового героя. Всего на 2026 год разработчики подготовили десять новых героев.

Другим нововведением игры станут «под-роли» — у каждой из них будут уникальные пассивные способности. Например, пассивный эффект Зари уменьшит получаемый критический урон. Изменения коснутся и лутбоксов — все скины за последние шесть сезонов, которые можно было приобрести только в магазине, станут доступны в контейнерах.

Помимо этого, компания анонсировала кроссовер с Sanrio, компанией владеющей брендом Hello Kitty. Игроки получат скины в стиле персонажей корпорации. Также была анонсирована версия Overwatch для Switch 2, релиз которой состоится этой весной.