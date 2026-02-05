В YouTube появился ИИ-дубляж для всех пользователей

Компания Google расширила возможности автоматического дубляжа контента с использованием искусственного интеллекта на YouTube. Теперь ИИ-дубляж доступен для всех авторов видео независимо от участия в партнерской программе, ранее он был ограничен узким кругом создателей контента. Кроме того, появилась поддержка 27 языков, раньше инструмент работал лишь с девятью языками.

Одним из ключевых обновлений стала технология Expressive Speech, которая воспроизводит не только слова, но и интонацию, темп и эмоции с оригинальной звуковой дорожки. Пока что Expressive Speech работает только для английского, французского, немецкого, индонезийского, итальянского, португальского, испанского языков и хинди.

YouTube также начал тестирование автоматической синхронизации движений губ спикера с дублированной речью, чтобы визуальное восприятие соответствовало звучанию.

При желании пользователи могут переключиться на оригинальную звуковую дорожку в настройках языка. Авторы же могут полностью отключить автоматический ИИ-дубляж для своих видео или загрузить собственную профессиональную озвучку.