spot_img
24 февраля, 2026
spot_img
ДомойSoftwareИгрыАвторы Forza Horizon 6 показали трейлер с демонстрацией ландшафтов будущей гонки

Авторы Forza Horizon 6 показали трейлер с демонстрацией ландшафтов будущей гонки

Forza Horizon 6

Британская компания-разработчик Playground Games опубликовала двухминутный ролик, посвященный ландшафтам будущей аркадной гонки с открытым миром Forza Horizon 6.

В видео можно увидеть заснеженные горные хребты, песчаные пляжи, просторные поля и уютные деревенские улочки. Но Токио, который станет самым крупным городом в истории гоночной серии, в ролике не показали. Пока что разработчики держат его в секрете.

Forza Horizon 6 выйдет 19 мая 2026 года на ПК и Xbox Series X/S. Позже в этом году игра выйдет и на PS5. Владельцы премиальных изданий получат расширенный доступ 15 мая.

Предыдущая статья
Visa şirkəti Red Bull Formula 1 komandaları ilə əməkdaşlığı yeniləyir
Следующая статья
Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер и президент Xbox Сара Бонд покинули компанию
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,816ФанатыМне нравится
1,027ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»