Авторы Forza Horizon 6 показали трейлер с демонстрацией ландшафтов будущей гонки

Британская компания-разработчик Playground Games опубликовала двухминутный ролик, посвященный ландшафтам будущей аркадной гонки с открытым миром Forza Horizon 6.

В видео можно увидеть заснеженные горные хребты, песчаные пляжи, просторные поля и уютные деревенские улочки. Но Токио, который станет самым крупным городом в истории гоночной серии, в ролике не показали. Пока что разработчики держат его в секрете.

Forza Horizon 6 выйдет 19 мая 2026 года на ПК и Xbox Series X/S. Позже в этом году игра выйдет и на PS5. Владельцы премиальных изданий получат расширенный доступ 15 мая.