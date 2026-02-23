Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер и президент Xbox Сара Бонд покинули компанию

Глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) сообщил о масштабных перестановках в руководящем составе игрового подразделения Microsoft Gaming.

Гендиректор Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer), а также президент и операционный директор Xbox Сара Бонд (Sarah Bond) сегодня покидают компанию. До лета 2026 года Спенсер будет выступать в роли советника. Наделла заявил, что Спенсер принял решение уйти из Microsoft в 2025 году, и с тех пор помогал компании найти замену. Спенсер руководил игровым подразделением с 2014 года, он проработал в Microsoft более 38 лет. Сара Бонд присоединилась к компании в 2017 году, а должность президента подразделения она занимала с октября 2023 года.

Глава Xbox Game Studios Мэтт Бути (Matt Booty) займет новую позицию исполнительного вице-президента и директора по контенту, а новым руководителем Microsoft Gaming стала Аша Шарма (Asha Sharma), которая до этого возглавляла направление CoreAI.

Аша Шарма заявила, что перед ней стоят три первостепенные задачи. Это создание отличных игр, «возвращение Xbox» и будущее гейминга с помощью новых бизнес-моделей и способов игры. «Мы не станем гнаться за краткосрочной продуктивностью или наводнять нашу экосистему бездушным ИИ-мусором. Игры были, есть и всегда будут искусством, создаваемым человеком с помощью самых новаторских технологий», — отметила Шарма. В Microsoft «создадут общую платформу и инструменты для разработчиков и игроков, чтобы они смогли делиться своими историями».

Чем займутся Фил Спенсер и Сара Бонд дальше, пока неизвестно.