Forza Horizon 6 выйдет 19 мая на PC и Xbox Series

На презентации Xbox Developer_Direct британская компания-разработчик Playground Games показала первый геймплей Forza Horizon 6 и подтвердила, что релиз аркадной гонки с открытым миром состоится 19 мая на PC и Xbox Series X/S. Позже в этом году игра выйдет и на PS5. Владельцы премиальных изданий получат расширенный доступ 15 мая.
Forza Horizon 6 перенесет геймеров в современную Японию и позволит наслаждаться живописными пейзажами и высокими скоростями на самой большой карте в серии. У игрока будет специальный журнал, куда можно заносить детали увиденного.
В аркадной гонке появится свыше 550 автомобилей, основанных на реальных моделях. Разработчики традиционно улучшили звук, чтобы каждое время года звучало по-своему, а в плейлист войдут японские исполнители. Возможности для создания трасс тоже улучшили — их можно будет строить в том числе в мультиплеере.
В Forza Horizon 6 появится возможность строить собственную штаб-квартиру на участке территории, которую смогут посещать друзья игрока. На карте появятся три локации, где получится встретиться с игроками и пообщаться.
Предзаказы игры уже открыты: $70 за стандартное издание, $120 за расширенное с предварительным доступом.