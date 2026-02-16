Apple проведет презентацию новых продуктов 4 марта

Компания Apple начала рассылать избранным представителям средств массовой информации приглашения на специальное мероприятие под названием Apple Experience, которое пройдет 4 марта в Нью-Йорке. Презентация новых аппаратных продуктов пройдет в 18:00 по бакинскому времени.

На приглашении изображен трехмерный логотип Apple, выполненный в виде желтых, зеленых и голубых дисков. Ранее журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, в эти цвета будут окрашены алюминиевые корпуса доступных MacBook на базе процессора A18 Pro.

Мероприятие будет отличаться от традиционных WWDC и сентябрьских трансляций. Предполагается пресс-конференция с журналистами и живая демонстрация продуктов, которые будут анонсированы во время прямого эфира.

Какие именно новинки Apple анонсирует, пока неизвестно. Ожидается, что компания официально представит сразу несколько аппаратных продуктов: доступный MacBook на базе процессора A18 Pro, который использовался в прошлогодних флагманских моделях iPhone 16, обновленный MacBook Air на базе чипа M5 и флагманские MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max. Также ожидаются обновленные мониторы для компьютеров Mac, доступный смартфон iPhone 17e, базовая версия планшета iPad с чипом A18 и iPad Air с чипом M4.