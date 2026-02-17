Commvault и партнёры представили в Баку решения для киберустойчивости и непрерывности бизнеса

11 февраля в Баку состоялось отраслевое мероприятие «Киберустойчивость и непрерывность бизнеса. Демонстрация решений в режиме реального времени», посвящённое современным подходам к защите данных, обеспечению доступности ИТ-систем и противодействию киберугрозам.

Событие прошло в ресторане Dukkan Khatai и собрало представителей телеком-операторов, финансового сектора и корпоративных ИТ-подразделений. Организаторами мероприятия выступили FOMINOV CONSULTING совместно с партнёрами — Commvault и Fortis Distribution

Киберустойчивость и роль искусственного интеллекта

С приветственным словом выступила коммерческий директор FOMİNOV CONSULTİNG Наталья Осипова. Она представила партнеров мероприятия – Commvault, Nothreat, и Fortis Distribution и передала слово директору по продажам Commvault в странах СНГ, Балтии и Турции – Ивану Засохлину. В своем выступлении представитель вендора подчеркнул, что в современных условиях киберустойчивость (Cyber Resilience) означает не только способность отражать атаки, но и готовность компаний обеспечивать непрерывность бизнес-процессов, обеспечивать непрерывность бизнес-процессов, оперативно восстанавливать инфраструктуру и защищать критически важные данные.

Ключевым спикером мероприятия выступил Дмитрий Иванюк, ведущий технический эксперт региона, Commvault. В своём выступлении он подчеркнул, что современные киберугрозы требуют принципиально иного подхода к защите данных — не реактивного, а аналитического и предиктивного.

«Сегодня резервное копирование — это уже не про хранение, а про управление рисками. Искусственный интеллект в решениях Commvault анализирует инфраструктуру, поведение данных и паттерны атак, помогая заранее определить, какие системы и рабочие нагрузки находятся под наибольшей угрозой», — отметил Дмитрий Иванюк.

Он подчеркнул, что Commvault использует ИИ и машинное обучение для анализа телеметрии инфраструктуры, журналов доступа, структуры данных и активности пользователей. Это позволяет системе выявлять аномалии, указывать на возможные компрометации и автоматически формировать приоритеты восстановления.

«Мы используем искусственный интеллект не только для обнаружения атак, но и для того, чтобы бизнес понимал, какие данные можно безопасно восстановить, а какие требуют дополнительной проверки. Это принципиально меняет подход к восстановлению после инцидентов», — добавил он.

ИИ как основа современной платформы Commvault

В технологической части презентации было показано, как ИИ-модули Commvault интегрированы во все ключевые процессы управления данными. Платформа не просто создаёт резервные копии, а формирует интеллектуальную модель инфраструктуры, включающую взаимосвязи между системами, приложениями и данными.

Искусственный интеллект позволяет:

автоматически классифицировать данные по степени критичности,

выявлять аномалии в изменениях резервных копий,

обнаруживать признаки шифрования или внедрения вредоносного кода,

определять «чистые» точки восстановления,

и выстраивать оптимальный сценарий возврата систем в рабочее состояние.

Это особенно важно при атаках ransomware и сложных APT-кампаниях, когда восстановление из «заражённой» копии может привести к повторному инциденту.

«AI-алгоритмы Commvault помогают не просто восстановить систему, а восстановить её правильно — без возврата вредоносного кода и с пониманием того, какие данные действительно безопасны для запуска бизнеса», — подчеркнул Дмитрий Иванюк.

Кроме того, платформа Commvault использует поведенческую аналитику для оценки нормальной активности систем и выявления отклонений, которые могут свидетельствовать о скрытых атаках или инсайдерских угрозах.

Практическая демонстрация решений Commvault

Центральной частью программы стал Live Demo Stand & Workshop, в рамках которого участники мероприятия смогли в режиме реального времени поработать с решениями Commvault и увидеть, как технологии киберустойчивости применяются на практике.

На демо-стенде были показаны:

резервное копирование и восстановление виртуальных машин и приложений,

защита критически важных рабочих нагрузок,

восстановление сервисов после киберинцидентов,

аналитика состояния данных и инфраструктуры с использованием AI.

Участники могли наблюдать, как система определяет оптимальные точки восстановления, анализирует целостность данных и выстраивает последовательность действий для быстрого возврата бизнес-процессов.

Превентивная кибербезопасность от Nothreat

Ещё один блок программы был посвящён концепции превентивной кибербезопасности, представленной компанией Nothreat. Региональный директор компании Гаджи Гаджиев рассказал о платформе, основанной на создании виртуальной копии инфраструктуры заказчика, которая используется как интеллектуальная ловушка для атакующих.

Любая атака сначала попадает в эту виртуальную среду, где система на базе искусственного интеллекта анализирует действия злоумышленника, определяет его источник и блокирует его во всей глобальной сети клиентов платформы. Это позволяет предотвращать атаки, включая zero-day-угрозы, ещё до того, как они достигают реальных систем.

Комплексный подход к киберустойчивости

В ходе мероприятия был продемонстрирован комплексный подход, при котором:

Commvault обеспечивает интеллектуальную защиту, анализ и восстановление данных с применением AI,

обеспечивает интеллектуальную защиту, анализ и восстановление данных с применением AI, Nothreat отвечает за предотвращение и раннее выявление атак,

отвечает за предотвращение и раннее выявление атак, Fortis и Fominov Consulting обеспечивают внедрение и интеграцию решений в корпоративные инфраструктуры.

Такой подход позволяет компаниям не просто реагировать на инциденты, а выстраивать устойчивую стратегию бизнес-непрерывности и цифровой надёжности.

Неформальное общение и обмен опытом

После официальной части участники продолжили общение за ужином, обсудив практические вопросы внедрения решений, требования регуляторов и специфику защиты ИТ-инфраструктуры в телеком- и финансовом секторах.

Мероприятие подтвердило высокий интерес рынка к интегрированным платформам, которые объединяют резервное копирование, восстановление, аналитику и кибербезопасность, формируя основу для устойчивого и защищённого цифрового бизнеса.