16 февраля, 2026
Sony разработала технологию для проверки использования ИИ в композициях

Sony

Современные нейросети уже могут копировать не только музыку и аранжировку, но и голоса исполнителей. В связи с этим, компания Sony разработала технологию, способную выявлять использование ИИ в композициях, что поможет авторам песен защитить свои авторские права, а также требовать роялти от разработчиков нейросетей.

Новая ИИ-модель Sony способна определить, какие уже существующие песни были использованы при обучении и генерации музыкального произведения при помощи искусственного интеллекта. Результаты анализа выдаются в процентном соотношении, например, 30% музыкальной основы могут быть схожи с произведениями The Beatles, а 10% базироваться на творчестве Queen.

При согласии разработчиков нейросетей, ИИ-модель Sony сможет подключаться к моделям, генерирующим музыку. Без согласия технология все равно будет работать – она самостоятельно анализирует изучаемую композицию на предмет схожести с уже существующими. Технология также может применяться к видео, играм и персонажам.

Когда система Sony будет запущена в широкое практическое применение – не сообщается.

