Bloomberg: Apple выпустит в марте доступный MacBook в ярких расцветках корпуса

Марк Гурман из Bloomberg, поделился планами компании Apple по выпуску максимально доступной версии MacBook. По информации журналиста, ноутбук будет представлен в марте в нескольких уникальных цветовых вариантах корпуса.

«Одной из наиболее заметных новинок MacBook в начале этого года станет недорогой MacBook, который будет работать на чипе iPhone вместо процессора серии M. По сравнению с MacBook Air или MacBook Pro в устройстве будут и другие компромиссы, в том числе дисплей чуть меньшего размера», — сообщил Гурман.

MacBook будет построен на процессоре A18 Pro, который использовался во флагманских моделях iPhone 16. В плане производительности ноутбук слабее MacBook Air, но он может стать хорошим выбором для пользователей, которым будет достаточно мощности устройства для выполнения повседневных задач.

Ожидается, что доступный MacBook получит не пластиковый, а алюминиевый корпус. Диагональ экрана составит 12,9 дюймов — меньше, чем у моделей Air и Pro. В каких именно расцветках выйдет MacBook, неизвестно, но, по словам Гурмана, Apple не ограничится стандартной палитрой MacBook. Компания тестирует несколько уникальных цветовых вариантов, предположительно ноутбук выйдет в светло-желтом, светло-зеленом, синем и розовом цветовом исполнении, а также в классических серебристом и темно-сером цветах.

Цена устройства пока неизвестна. По данным журналиста, его розничная стоимость составит около $699, что значительно дешевле актуальной версии MacBook Air, который предлагают за $999.