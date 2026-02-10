OpenAI начала тестирование рекламы в ChatGPT

Компания OpenAI официально запустила тестирование рекламных объявлений в ChatGPT. Пока что нововведение касается бесплатной версии и тарифа ChatGPT Go для пользователей из США. Ранее компания обещала «четкую маркировку» рекламных блоков и отображение их ниже ответов чат-бота.

OpenAI также заверила пользователей, что размещаемая реклама не будет влиять на ответы ChatGPT. Пользователи могут отключить персонализацию объявлений в настройках, но контекст диалога все равно будет учитываться при показах по умолчанию.

Компания рассчитывает, что в долгосрочной перспективе реклама будет составлять не менее половины ее доходов. Отмечается, что реклама необходима для сохранения бесплатного доступа к передовым моделям.

В настоящее время OpenAI активно убеждает инвесторов в перспективах роста компании, так как она готовится завершить раунд привлечения инвестиций, который может составить $100 млрд. Компания имеет большую базу пользователей, растущий интерес со стороны крупного бизнеса и доступ к огромным вычислительным ресурсам.