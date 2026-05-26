Представлен робот-гуманоид LimX Luna с 27 степенями свободы для коммерческого использования

Китайская компания LimX Dynamics представила человекоподобного робота нового поколения LimX Luna. Он может использоваться в качестве промоутера, гида в торговых центрах, парках развлечений и для интерактивных программ.

160-сантиметровый робот оснащен 27 степенями свободы, что обеспечивает высокую пластичность и позволяет ему танцевать. LimX Luna оборудован системой управления движением SYS 0 второго поколения (Sys 0 Second-Generation Motion Engine), разработанной LimX Dynamics. Вместо жестко прописанного кода эта система использует специализированные модели, обученные на движениях человека.

LimX Luna способен обучаться новым движениям просто анализируя видеоролики, он поддерживает общение на естественном языке без необходимости сложного программирования, а также оснащен системой группового управления (до 200 роботов одновременно). Робот может похвастаться на 150% более длительным временем автономной работы по сравнению со своим предшественником, а также поддерживает круглосуточную бесперебойную работу при проводном питании. Поддерживается множество функций защиты, таких как обнаружение внешних воздействий, остановка движения после падения и другие.

Человекоподобный робот LimX Luna уже поступил в продажу в Китае по цене около $42 тыс.