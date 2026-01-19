Xiaomi выпустила ультратонкий магнитный внешний аккумулятор

Компания Xiaomi представила ультратонкий внешний аккумулятор UltraThin Magnetic Power Bank, ориентированный на повседневное использование со смартфонами. Толщина устройства составляет всего 6 мм, вес — 98 гр., что делает его одним из самых компактных магнитных пауэрбанков на рынке. Корпус новинки выполнен из алюминия. Аксессуар крепится к совместимым смартфонам с помощью магнитов и поддерживает беспроводную зарядку.

Выходная мощность беспроводной зарядки составляет 15 Вт при подключении к смартфонам серии Xiaomi 17, а на iPhone она ограничена 7,5 Вт. Для более быстрой зарядки предусмотрен порт USB-C с поддержкой проводной зарядки до 22,5 Вт. Также доступен режим одновременной проводной и беспроводной зарядки, позволяющий подпитывать сразу два устройства.

Для отвода тепла применяется графитовый лист, а для защиты от перегрева есть два датчика, которые следят за температурой и регулируют выходную мощность в реальном времени. Используется кремниево-углеродная батарея емкостью 5000 мАч, рассчитанная примерно на одну полную зарядку iPhone. Отслеживать уровень заряда можно по индикации четырех светодиодов.

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank пока что продается только в Японии по цене около $50.