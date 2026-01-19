spot_img
20 января, 2026
Xiaomi выпустила ультратонкий магнитный внешний аккумулятор

Xiaomi UltraThin Magnetic

Компания Xiaomi представила ультратонкий внешний аккумулятор UltraThin Magnetic Power Bank, ориентированный на повседневное использование со смартфонами. Толщина устройства составляет всего 6 мм, вес — 98 гр., что делает его одним из самых компактных магнитных пауэрбанков на рынке. Корпус новинки выполнен из алюминия. Аксессуар крепится к совместимым смартфонам с помощью магнитов и поддерживает беспроводную зарядку.

Выходная мощность беспроводной зарядки составляет 15 Вт при подключении к смартфонам серии Xiaomi 17, а на iPhone она ограничена 7,5 Вт. Для более быстрой зарядки предусмотрен порт USB-C с поддержкой проводной зарядки до 22,5 Вт. Также доступен режим одновременной проводной и беспроводной зарядки, позволяющий подпитывать сразу два устройства.

Для отвода тепла применяется графитовый лист, а для защиты от перегрева есть два датчика, которые следят за температурой и регулируют выходную мощность в реальном времени. Используется кремниево-углеродная батарея емкостью 5000 мАч, рассчитанная примерно на одну полную зарядку iPhone. Отслеживать уровень заряда можно по индикации четырех светодиодов.

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank пока что продается только в Японии по цене около $50.

