Wolt представляет обновление приложения в Азербайджане: платформа развивается за пределы доставки еды

Wolt объявил о запуске крупнейшего обновления приложения, которое отражает изменение роли сервиса и его развитие за пределами классической доставки еды. Обновление является частью глобальной стратегии компании и направлено на формирование единой платформы локальной коммерции, объединяющей различные категории товаров и услуг в одном цифровом пространстве.

В Азербайджане обновлённое приложение Wolt объединяет рестораны, продуктовые магазины, аптеки, товары для красоты и розничные магазины, делая сервис инструментом для решения повседневных городских задач. Таким образом, Wolt постепенно переходит от модели, ориентированной преимущественно на доставку из ресторанов, к более широкой экосистеме локальных покупок и сервисов.

Ключевым изменением стала новая логика поиска и навигации. Пользовательский путь теперь начинается не с выбора конкретного заведения, а с запроса на нужный товар или категорию. Это позволяет быстрее находить релевантные предложения — будь то еда, продукты, бытовые товары, косметика или электроника — и сравнивать их в одном интерфейсе.

В основе обновления — единый центр поиска, который стал основным входом ко всем доступным поблизости ресторанам и магазинам. Поиск в приложении был переработан с учётом намерений пользователя: система анализирует запрос и показывает сгруппированные результаты из разных категорий и продавцов. Впервые пользователи видят конкретные товары и блюда уже на этапе поиска, без необходимости переходить на страницы отдельных заведений.

Изменилась и логика просмотра ассортимента. Теперь пользователи могут начинать выбор с конкретного продукта и сравнивать предложения разных продавцов, что упрощает процесс принятия решения и сокращает путь до заказа. Обновления коснулись и визуальной части приложения — интерфейс стал более современным, навигация быстрее, а взаимодействие с приложением более плавным и последовательным.

В компании отмечают, что обновление отражает долгосрочную стратегию развития Wolt. Уже сегодня значительная доля заказов приходится на нересторанные категории, и новая архитектура приложения создаёт основу для дальнейшего расширения ассортимента и партнёрской сети на локальном рынке.

«Мы видим, как меняются привычки пользователей в Азербайджане: всё больше людей используют Wolt не только для заказа еды, но и для повседневных покупок. Это обновление делает сервис более удобным и логичным как для пользователей, так и для локальных бизнесов, помогая им быть заметнее и доступнее в цифровой среде», — отметил Тофик Сулейманов, генеральный директор Wolt в Азербайджане.

Обновлённое приложение Wolt уже доступно пользователям в Азербайджане.