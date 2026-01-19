Финансовое мошенничество и защита пользователей: как менялась антискам-логика в 2025 году

В 2025 году финансовые мошенничества в Азербайджане всё чаще фиксируются в сегменте безналичных и дистанционных операций. По данным Центрального банка Азербайджана, в течение года наблюдался рост числа случаев мошенничества с платёжными картами и удалёнными переводами, при этом ключевая особенность таких инцидентов заключается в том, что большинство операций совершается с формального согласия самих клиентов. В отдельные кварталы 2025 года количество зафиксированных случаев карточного мошенничества превышало 2 000 инцидентов, а совокупный ущерб исчислялся миллионами манатов, что указывает на системный характер проблемы именно в сфере финансовых операций, а не на уровне кибервзлома инфраструктуры.

Эта тенденция отражает более широкий сдвиг в природе финансовых преступлений: основным инструментом злоумышленников становится социальная инженерия, а ключевой уязвимостью — поведение пользователя в момент принятия решения. Та же логика лежит в основе мошеннических схем в криптоиндустрии, где скорость и необратимость операций дополнительно усиливают риски.

Мошенничество как ключевой риск криптоиндустрии в 2025 году

В 2025 году мошенничество стало центральным вызовом для криптоплатформ, вытеснив классические угрозы, связанные с техническими уязвимостями. По мере роста числа пользователей и масштабирования P2P-сервисов атаки всё чаще развиваются за пределами кода — в коммуникациях, подмене платёжных подтверждений и манипуляциях доверием. В таких условиях безопасность перестала быть вспомогательной функцией и превратилась в базовый элемент инфраструктуры цифровых финансов.

Именно на этом фоне Binance в 2025 году сосредоточилась на построении системной антискам-модели, охватывающей весь жизненный цикл мошеннического сценария — от раннего выявления угроз до восстановления средств пострадавших пользователей.

Масштаб угроз: ключевые цифры 2025 года

По итогам 2025 года Binance сообщила о предотвращении потенциальных потерь пользователей на сумму около $6,9 млрд. Из них $3,9 млрд пришлись непосредственно на мошеннические схемы, включая фишинг, подмену аккаунтов, социальную инженерию и манипуляции в P2P-сделках. Эти показатели отражают не только объём операций платформы, но и масштаб давления со стороны злоумышленников, использующих всё более сложные сценарии обмана.

Параллельно велась работа по минимизации последствий уже совершённых атак. В течение года пользователям было возвращено более $12,8 млн, а количество успешных кейсов восстановления средств превысило 48 000, что почти на 41 % больше, чем годом ранее. Таким образом, восстановление средств перестало быть единичным исключением и стало частью формализованного процесса.

От реактивной безопасности к превентивной системе

Ключевым изменением антискам-подхода в 2025 году стал отказ от реактивной модели, при которой вмешательство происходило уже после завершения транзакции. Новая система ориентирована на выявление риска до того, как средства покидают аккаунт пользователя. Это достигается за счёт анализа транзакционных паттернов, истории поведения, контекста операций и сопоставления данных с глобальными базами мошеннических адресов.

За отчётный период Binance направила пользователям миллионы предупреждений в момент совершения потенциально опасных действий, а также ежедневно формировала тысячи риск-алертов, позволяющих остановить операцию до её завершения.

Временная заморозка как инструмент защиты

Отдельным элементом антискам-архитектуры стала возможность временной блокировки средств на подозрительных аккаунтах. Этот механизм создаёт временное окно для проверки операции и уведомления пользователя о возможных рисках. В условиях, когда мошеннические сценарии часто строятся на срочности и психологическом давлении, даже краткая задержка существенно снижает вероятность необратимых потерь.

В 2025 году такие меры позволили предотвратить значительную часть мошеннических переводов, особенно в P2P-сегменте, где злоумышленники активно используют поддельные подтверждения оплаты и манипуляции условиями сделки.

Восстановление средств и работа с «молчаливыми» жертвами

Несмотря на развитие превентивных механизмов, часть атак всё же завершается потерями. В этих случаях в работу включается система быстрого реагирования, направленная на блокировку средств и отслеживание транзакционных цепочек. При этом Binance отмечает, что значительная доля пострадавших пользователей изначально не сообщает о мошенничестве, что усложняет восстановление.

В 2025 году акцент был сделан на проактивное выявление таких случаев и снижение барьеров для обращения за помощью, что напрямую отразилось на росте числа успешных возвратов средств.

Роль искусственного интеллекта в антискам-архитектуре

Технологической основой антискам-системы стали AI-модели, применяемые для автоматического формирования правил защиты, анализа P2P-чатов на предмет манипулятивных сценариев и распознавания поддельных платёжных документов с помощью компьютерного зрения. Мультимодальный подход, объединяющий данные о транзакциях, поведении пользователей и обращениях в поддержку, позволил выявлять сложные многоэтапные схемы мошенничества.

Использование ИИ значительно сократило время реакции и снизило нагрузку на ручные проверки, которые в условиях масштабирования рынка перестают быть эффективными.

Безопасность как совместная ответственность

Отдельное внимание в 2025 году уделялось роли пользователя в предотвращении мошенничества. Предупреждения, антифишинговые коды и инструменты самопроверки коммуникаций рассматриваются как ключевой элемент защиты, а не как формальность. Такой подход формирует модель совместной ответственности, где технологии и пользовательское поведение дополняют друг друга.

Итоги 2025 года

Опыт 2025 года показал, что борьба с мошенничеством в криптоиндустрии выходит за рамки отдельных инструментов и превращается в инфраструктурную задачу. $6,9 млрд предотвращённых потерь, десятки тысяч кейсов восстановления средств и переход к AI-native системам демонстрируют, что устойчивость цифровых финансов формируется не отсутствием инцидентов, а способностью системно снижать риски и минимизировать ущерб.

На фоне роста финансовых мошенничеств в традиционном секторе, включая Азербайджан, этот опыт подчёркивает универсальность угроз и необходимость превентивных механизмов защиты в любой форме цифровых финансов.