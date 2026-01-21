Veriato: Прогнозируйте человеческие риски! Предотвращайте инсайдерские угрозы!

Использование поведенческих инсайтов для укрепления безопасности и снижения рисков

Человеческое поведение — ключевой фактор киберрисков

Сотрудники, подрядчики, аутсорсинговые компании и поставщики формируют сложную экосистему в основе любого бизнеса. Инсайдерские риски стремительно растут — это уже известная проблема, и компании начинают смотреть дальше простых средств контроля. Пришло время перейти от реактивного управления рисками к проактивному прогнозированию инсайдерских угроз и устранению их на первопричине.

Прозрачность повышает безопасность и продуктивность персонала.

Почему важно знать больше о действиях и поведении людей.

Получайте контроль и опережайте угрозы с помощью прогнозирования инсайдерских рисков.

IRM повышает зрелость системы безопасности.

Опережайте инсайдерские риски с Veriato.

Новый подход к управлению безопасностью персонала

Понимание, КТО представляет риск

Команды кибербезопасности, управления рисками и комплаенса ежедневно сталкиваются с новыми и более сложными вызовами. Рискованные действия сотрудников — как непреднамеренные, так и умышленные — могут либо открыть дверь внешним атакам, либо превратить инсайдеров в угрозу безопасности.

Почему важно понимать действия и поведение людей

Проактивное предотвращение — новый стандарт

Решение этих задач требует большего, чем усиленный управленческий контроль. Необходим интеллектуальный и комплексный подход к сбору данных о действиях пользователей как базовой линии для анализа поведения пользователей и сущностей (UEBA).

Это дает организации разведданные, необходимые для проактивного предотвращения инсайдерских рисков.

Veriato Cerebral использует динамические Risk Scores для эскалации пользователей, создающих риск для компании. Доступно в on-prem варианте для самых требовательных сред безопасности.

Получение контроля и опережение угроз с помощью IRM

Вопросы для оценки зрелости программы

Постоянный мониторинг действий пользователей во времени является основой для выявления аномалий. Задайте себе вопросы с изображения выше, оценивая, насколько ваша программа управления инсайдерскими рисками соответствует современной цифровой среде. Ответы на эти вопросы помогут выявить пробелы в текущих процессах мониторинга и усилить проактивное управление инсайдерскими рисками. Veriato Cerebral — проверенное IRM-решение для прогнозирования и устранения инсайдерских угроз.

Как IRM повышает зрелость безопасности

IRM — фундаментальный элемент экосистемы безопасности

IRM максимально эффективен при интеграции с другими решениями безопасности, такими как DLP и SIEM. Это позволяет выстроить комплексную и проактивную стратегию управления угрозами, которая не только выявляет и предотвращает инциденты, но и повышает общий уровень безопасности и пользовательский опыт сотрудников.

Опережайте инсайдерские риски с Veriato Cerebral — мощной платформой для полной прозрачности и предотвращения инсайдерских угроз

В Veriato признают, что человеческий фактор — самый критичный и часто недооцененный элемент в управлении безопасностью, комплаенсом и операционной эффективностью. Решения компании обеспечивают глубокую видимость поведения пользователей, выявляя аномалии и развивающиеся паттерны, которые традиционные системы не замечают. Флагманские продукты Cerebral IRM и UAM помогают организациям понимать продуктивность персонала, инсайдерские риски и получать практические инсайты на уровне каждого пользователя.

Более 20 лет Veriato является мировым лидером в области Insider Risk Management и User Activity Monitoring, помогая крупным компаниям, SMB и государственным организациям укреплять безопасность, соответствовать требованиям регуляторов и повышать эффективность персонала.

Сотрудничество Veriato и TechPro DC в Азербайджане

TechPro DC — надежный партнер Veriato, обеспечивающий локальную экспертизу, внедрение и техническую поддержку решений. Это сотрудничество помогает государственным структурам, финансовым организациям и крупному бизнесу в Азербайджане выстраивать современные стратегии защиты данных, где в центре стоит идентичность.

Дополнительную информацию о решениях Veriato вы можете получить на сайте официального дистрибьютора Veriato в Азербайджане — компании Techpro DC.

https://techprodc.com