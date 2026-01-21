spot_img
21 января, 2026
«Nar» укрепляет равную и доступную среду обслуживания для всех

«Nar» укрепляет равную и доступную среду обслуживания для всех

«Nar», известная своими социально ориентированными инициативами, расширяет деятельность по формированию равной и инклюзивной среды в рамках новой стратегии DEIB (Разнообразие, Равенство, Инклюзия и Принадлежность) под названием «Мы все едины». Основная цель стратегии — обеспечить большую доступность мобильных услуг для людей с инвалидностью.

В рамках проекта сотрудники фронт-офисов «Nar» начали обслуживать абонентов с нарушением слуха на языке жестов. Данная инициатива способствует повышению качества коммуникации в центрах обслуживания клиентов и делает услуги более доступными для всех.

Кроме того, начиная с прошлого года, в офисах «Nar» для удобства людей с инвалидностью предоставляется обслуживание вне очереди. Также клиентские центры «Элмляр Академиясы» и «Мемар Аджеми» были полностью адаптированы для пользователей инвалидных колясок: входы, выходы и инфраструктура модернизированы с учетом их комфортного и свободного передвижения.

Отметим, что в целях продвижения инклюзивного общества «Nar» в 2021 году представил первый в стране онлайн-словарь жестового языка — jestdili.az. В продолжение данной инициативы в ближайшее время также будет запущено мобильное приложение жестового языка, предназначенное для более удобного изучения.

