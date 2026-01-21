spot_img
21 января, 2026
Wolt запускает Недели Wolt+ в Азербайджане: специальные скидки и предложения для подписчиков сервиса

Wolt объявил о запуске Недель Wolt+ — крупнейшей глобальной маркетинговой кампании сервиса, посвящённой подписке Wolt+. Кампания проводится в пятый раз и стартует в январе 2026 года.

В течение трёх недель — с 15 января по 4 февраля 2026 года — подписчики Wolt+ в Азербайджане получат доступ к эксклюзивным предложениям и специальным ценам от ресторанов и продуктовых партнёров платформы.

Впервые в рамках Недель Wolt+ предложения будут обновляться еженедельно. Благодаря специальному календарю предложений в приложении Wolt пользователи смогут заранее видеть, какие акции и категории станут доступны в ближайшие дни. Такой формат делает участие в кампании более прозрачным и стимулирует регулярное возвращение пользователей в сервис.

В рамках инициативы в Азербайджане подписчикам Wolt+ будут доступны скидки до 50% на заказы из ресторанов и продуктовых магазинов. Кампания также предусматривает специальные условия на оформление подписки, а часть предложений будет эксклюзивной и доступной только участникам программы Wolt+. Формат еженедельной ротации акций позволяет ресторанам и магазинам последовательно привлекать внимание аудитории, а также даёт как малому и среднему бизнесу, так и крупным сетям возможность на практике оценить преимущества участия в программе Wolt+.

Кампания Недели Wolt+ уже доступна пользователям Wolt в Азербайджане.

