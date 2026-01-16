В Epic Games Store раздают две части серии Styx

Epic Games Store дарит своим пользователям приключенческие игры в жанре stealth-action Styx: Master of Shadows и Styx: Shards of Darkness. Акция закончится 22 января в 21:00 по бакинскому времени.

Главным героем в обеих играх выступает саркастичный двухсотлетний гоблин по имени Стикс, самый первый и самый старый из рода. Релиз Styx: Master of Shadows состоялся в 2014 году, а продолжение Styx: Shards of Darkness вышло в 2017 году. Обе части заслужили очень положительные пользовательские отзывы.

Третья часть с подзаголовком Blades of Greed выйдет 19 февраля этого года на PC, PlayStation5 и Xbox Series. Демоверсию можно опробовать бесплатно.

На следующей неделе в Epic Games Store будут раздавать экшен с открытым миром Rustler, также известную как Grand Theft Horse. Это средневековая GTA с бардами-рэперами и парковками для лошадей.