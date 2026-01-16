Amazon работает над реалити-шоу по мотивам вселенной Fallout

Amazon анонсировал реалити-шоу Fallout Shelter, вдохновленное одноименной игрой про управление жителями Убежища. Проектом занимается Studio Lambert, работавшая над реалити-шоу Squid Game: The Challenge по мотивам «Игры в кальмара». В процессе также задействованы Amazon MGM Studios и Bethesda Game Studios.

Good morning, prospective Vault Dwellers! In order to best serve you in What Comes Next, we need volunteers for a very real, very scientific opportunity to beta test a better society. Visit this website if you’d like to join Fallout Shelter, a new series full of escalating… pic.twitter.com/hCr0TxmNOn — FALLOUT⚡️ (@falloutonprime) January 15, 2026

Участникам предстоит жить в бункере, проходить различные испытания и сражаться за денежный приз. В испытаниях будут проверятся 7 основных характеристик системы S.P.E.C.I.A.L.: силу, восприятие, выносливость, харизму, интеллект, ловкость и удачу.

На сайте проекта уже можно подать заявку на участие: претендент должен быть старше 20 лет и прислать информацию о себе не позднее 15 февраля. В заявлении в том числе требуется оценить свои личностные качества по десятибалльной шкале. Съемки Fallout Shelter начнутся в июне и продлятся порядка трех недель. Сезон проекта получит 10 эпизодов, выходить шоу будет на Prime Video.

Сейчас на Prime Video продолжает выходить второй сезон сериала по Fallout, который закончится 4 февраля.