16 января, 2026
Amazon работает над реалити-шоу по мотивам вселенной Fallout

Fallout Shelter

Amazon анонсировал реалити-шоу Fallout Shelter, вдохновленное одноименной игрой про управление жителями Убежища. Проектом занимается Studio Lambert, работавшая над реалити-шоу Squid Game: The Challenge по мотивам «Игры в кальмара». В процессе также задействованы Amazon MGM Studios и Bethesda Game Studios.

Участникам предстоит жить в бункере, проходить различные испытания и сражаться за денежный приз. В испытаниях будут проверятся 7 основных характеристик системы S.P.E.C.I.A.L.: силу, восприятие, выносливость, харизму, интеллект, ловкость и удачу.

На сайте проекта уже можно подать заявку на участие: претендент должен быть старше 20 лет и прислать информацию о себе не позднее 15 февраля. В заявлении в том числе требуется оценить свои личностные качества по десятибалльной шкале. Съемки Fallout Shelter начнутся в июне и продлятся порядка трех недель. Сезон проекта получит 10 эпизодов, выходить шоу будет на Prime Video.

Сейчас на Prime Video продолжает выходить второй сезон сериала по Fallout, который закончится 4 февраля.

