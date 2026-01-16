В Китае бизнесу запретили использовать ПО для кибербезопасности из США и Израиля

Китайские власти потребовали от местных компаний прекратить использование программного обеспечения, разработанного в США и Израиле, если оно касается ряда определенных сегментов рынка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. Под запрет попало ПО для кибербезопасности. В список запрещенных компаний вошли американские Broadcom, VMware, Пало-Альто, Fortinet, а также израильская Check Point Software Technologies. Все эти компании имеют физические представительства в Китае и/или Гонконге.

Китайские власти выразили обеспокоенность тем, что ПО может собирать и передавать конфиденциальную информацию за рубеж, рассказали источники. На данный момент неизвестно, каким именно китайским компаниям или государственным учреждениям было направлено это распоряжение, но, скорее всего, в список входят крупные государственные корпорации и правительственные ведомства.

Сообщения о запрете отразились на фондовом рынке: акции отдельных технологических компаний продемонстрировали заметное снижение. Аналитики отмечают, что это решение Китая укладывается в долгосрочную стратегию по снижению зависимости от западных технологий и развитию собственных решений в сферах информационных технологий и информационной безопасности.