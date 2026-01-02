В Epic Games Store бесплатно отдают Total War: Three Kingdoms и Wildgate

Epic Games Store дарит своим пользователям две игры: историческую стратегию Total War: Three Kingdoms и космический онлайн-шутер Wildgate. Игры, добавленные на аккаунт, останутся на нем навсегда. Акция закончится 8 января в 21:00 по бакинскому времени.

Total War: Three Kingdoms — это историческая стратегия в серии Total War от британской студии Creative Assembly, посвященная событиям в Древнем Китае в эпоху Троецарствия (конец II — III века н. э.). Игроки управляют кланами военачальников, объединяя страну через пошаговую кампанию и эпические битвы в реальном времени, уделяя внимание дипломатии, экономике и интригам. Игра вышла в 2019 году и получила смешанные отзывы.

Wildgate — красочный шутер в космическом сеттинге, разработанный студией Moonshot Games (основана соучредителями Blizzard). Команды космических исследователей сражаются за ценные артефакты на процедурно генерируемых картах, абордажируют вражеские корабли и пытаются сбежать через портал. Игра сочетает тактические бои кораблей, элементы выживания, сбор лута, уникальных персонажей-исследователей с разными способностями и сражения как с другими игроками, так и с враждебным ИИ. Игра вышла в 2025 году и вызвала большой интерес у геймеров.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

На следующей неделе в Epic Games Store начнут раздавать Tower Defense-стратегию Bloons TD 6.