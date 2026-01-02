spot_img
3 января, 2026
spot_img
ДомойSoftwareИгрыВ Epic Games Store бесплатно отдают Total War: Three Kingdoms и Wildgate

В Epic Games Store бесплатно отдают Total War: Three Kingdoms и Wildgate

Epic Games Store

Epic Games Store дарит своим пользователям две игры: историческую стратегию Total War: Three Kingdoms и космический онлайн-шутер Wildgate. Игры, добавленные на аккаунт, останутся на нем навсегда. Акция закончится 8 января в 21:00 по бакинскому времени.

Total War: Three Kingdoms — это историческая стратегия в серии Total War от британской студии Creative Assembly, посвященная событиям в Древнем Китае в эпоху Троецарствия (конец II — III века н. э.). Игроки управляют кланами военачальников, объединяя страну через пошаговую кампанию и эпические битвы в реальном времени, уделяя внимание дипломатии, экономике и интригам. Игра вышла в 2019 году и получила смешанные отзывы.

Wildgate — красочный шутер в космическом сеттинге, разработанный студией Moonshot Games (основана соучредителями Blizzard). Команды космических исследователей сражаются за ценные артефакты на процедурно генерируемых картах, абордажируют вражеские корабли и пытаются сбежать через портал. Игра сочетает тактические бои кораблей, элементы выживания, сбор лута, уникальных персонажей-исследователей с разными способностями и сражения как с другими игроками, так и с враждебным ИИ. Игра вышла в 2025 году и вызвала большой интерес у геймеров.

На следующей неделе в Epic Games Store начнут раздавать Tower Defense-стратегию Bloons TD 6.

Предыдущая статья
В лотерее «Çoox Şanslı» от «Nar» определился обладатель 10-го автомобиля
Следующая статья
Apple обновила список винтажных устройств
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,832ФанатыМне нравится
1,026ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»