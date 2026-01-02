Компания Apple обновила список винтажных устройств — его пополнили 13-дюймовый ноутбук MacBook Air на базе процессора Intel, iPhone 8 Plus с накопителем на 128 Gb (другие версии устройства внесены в список ранее), iPhone 11 Pro, обе версии Apple Watch Series 5 (40 и 44 мм) и iPad Air 3 с поддержкой сотовой связи (модели с Wi-Fi это не касается).

Винтажными считаются продукты компании, снятые с производства более пяти и менее семи лет назад. Для них не предоставляется сервисная поддержка, обслуживание и запасные части в сервисных центрах. Компания будет ремонтировать такие устройства, но только при наличии запчастей, заказать их дополнительно уже нельзя.

После семи лет со снятия продаж Apple переводит винтажное устройство в список устаревших. Компания не будет ремонтировать их, за исключением замены аккумулятора. Apple гарантирует замену батареи на своих устройствах в течение десяти лет после выхода продукта из продажи.