30 декабря, 2025
В лотерее «Çoox Şanslı» от «Nar» определился обладатель 10-го автомобиля

Выгодный мобильный оператор «Nar» поздравил очередного победителя в рамках стимулирующей лотереи «Çoox Şanslı». Владельцем десятого автомобиля «Haval H6 Ultra» стал Валех Гасанов. «Nar» поздравил победителя и вручил ему ключи от автомобиля. Наряду с автомобильным розыгрышем, ещё три абонента «Nar» — Арис Салаев, Исмаил Искандаров и Парвиз Гумбатов — выигравшие смартфоны «Xiaomi Redmi Note 14 Pro», с радостью получили свои подарки.

Отметим, что победители были определены случайным образом, а результаты объявлены в прямом эфире. Лотерея «Çoox Şanslı» продлится до 31 декабря, а розыгрыш 11-го, последнего автомобиля «Haval H6 Ultra», а также главного финального приза лотереи — автомобиля «Li L9 Ultra» — состоится 7 января.

Следует отметить, что для участия в лотерее «Çoox Şanslı» абонентам «Nar» достаточно пополнить баланс или активировать один из пакетов с дополнительными шансами. Так, активировав пакет за 1 AZN, абонент получает 3 шанса и 15 внутрисетевых минут (*71#YES); пакет за 2 AZN – 7 шансов и 35 внутрисетевых минут (*72#YES); а пакет за 3 AZN – 12 шансов и 55 внутрисетевых минут (*73#YES). Каждое пополнение или активация пакета приносит абоненту дополнительные шансы и увеличивает вероятность выигрыша.

Каждое пополнение баланса или активация пакета приносит абоненту дополнительные шансы и увеличивает вероятность выигрыша. Абоненты могут легко отслеживать количество своих шансов и статус участия через приложение «Nar+» или в специальном разделе лотереи на сайте nar.az.

Подробнее на сайте: lotereya.nar.az/

