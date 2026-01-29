Ubisoft анонсировал The Division: Definitive Edition

Компания Ubisoft анонсировала The Division: Definitive Edition — в честь десятилетия оригинальной игры. Проект нацелен на пользователей, еще не знакомых с игрой.

The Division Definitive Edition представляет собой новый сборник уже выпущенного для The Division контента, который заменит существующее издание Gold Edition. В сборник вошли три сюжетных дополнения: Underground, Survival и Last Stand, а также все доступные наборы скинов. Никаких геймплейных изменений или графических улучшений не будет.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Цена при этом не изменится: сборник выйдет в марте за $50.

Ubisoft также представил коллаборацию The Division 2 с Assassin’s Creed. Кроссовер пройдет с 29 января по 12 февраля. В рамках мероприятия игроки смогут получить тематические скины, включая облики Эцио Аудиторе и Эдварда Кенуэя.