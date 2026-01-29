Tesla прекращает выпуск Model S и Model X ради производства роботов Optimus

На конференции для инвесторов глава компании Tesla Илон Маск объявил о прекращении во втором квартале 2026 года производства двух моделей электромобилей — Model S и Model X. «Пора, по сути, завершить программы Model S и X с почетом, потому что мы действительно движемся в будущее, основанное на автономном вождении. Поэтому, если вы заинтересованы в покупке Model S или X, сейчас самое время сделать заказ», — сказал Маск.

Model S выпускали с 2012 года, а Model X — с 2015-го. В прошлом году на Model S, Model X и Cybertruck приходилось около 3% от всех продаж Tesla — это весьма скромный показатель. Остальные 97% приходятся на долю более доступных Model 3 и Model Y.

Заводы, производящие Model S и Model X, планируют переоборудовать под сборку человекоподобного робота Optimus, коммерческий релиз которого ожидается в 2027 году. Новая версия робота получила значительные улучшения по сравнению с моделью 2.5, включая обновленный дизайн рук. Маск утверждает, что робот будет использоваться не только на заводах Tesla, но и на потребительском рынке, например, как домашний помощник, а также и в других сферах, в том числе в качестве ассистента хирургов. Первая производственная линия будет запущена в конце 2026 года и по планам компании достигнет мощности в 1 миллион роботов в год.