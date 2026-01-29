spot_img
Microsoft отчитался за второй квартал 2026 финансового года

Microsoft

Компания Microsoft опубликовала результаты за второй квартал 2026 финансового года, который закончился у нее 31 декабря 2025 года. Успех Microsoft в облачных технологиях и искусственном интеллекте обеспечил высокие квартальные результаты, которые оказались выше ожиданий аналитиков.

Общая выручка за отчетный период составила $81,3 млрд., рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль увеличилась на 21% и составила $38,3 млрд. Чистая прибыль по GAAP – $38,5 млрд., рост на 60%.

Выручка от подразделения Intelligent Cloud, куда входят облачные сервисы Azure, GitHub, Windows Server, Visual Studio, выросла на 29% и составила $32,9 млрд. Подразделение Productivity and Business Processes, куда входят подписки на Office 365, в том числе и версию с Copilot, LinkedIn и другое, принесло компании $34,1 млрд., рост на 16%. Выручка подразделения More Personal Computing, в него входят продажи лицензионных продуктов Windows и устройств Surface, составила $14,3 млрд., падение на 3%.

Несмотря на рост основных показателей, выручка игрового подразделения продолжает падать шестой квартал подряд. Доходы от игр в целом снизились на 9%, доходы от оборудования Xbox — на 12%, а доходы от контента и сервисов Xbox — на 5%. Продажи игровых устройств снизились на 32%. Финансовый директор Microsoft Эми Худ назвала показатели игр студий Xbox главной причиной низкой выручки, которая не оправдала ожидания руководства, речь идет о Keeper, The Outer Worlds 2 и Call of Duty: Black Ops 7.

В следующем квартале Microsoft прогнозирует спад такого же уровня, но рассчитывает, что Game Pass покажет рост.

