Star Wars Outlaws, Resident Evil Village и другие игры добавят в Xbox Game Pass в январе

Компания Microsoft объявила список игр, которые пополнят каталог Xbox Game Pass в январе. Пользователей ждет одиннадцать тайтлов, но некоторые появятся только на уровне подписки Ultimate. Некоторые игры, которые ранее были доступны в самом дорогом тарифе, теперь появятся в Game Pass Premium.
Игры, которые добавят в подписку:
- Brews & Bastards (ПК, консоли) — уже доступна (Game Pass Ultimate, Premium и PC Game Pass);
- Little Nightmares Enhanced Edition (ПК, консоли) — уже доступна (Game Pass Ultimate, Premium и PC Game Pass);
- Atomfall (ПК, консоли) — 7 января (Game Pass Premium);
- Lost in Random: The Eternal Die (ПК, консоли) — 7 января (Game Pass Premium);
- Rematch (ПК, консоли) — 7 января (Game Pass Premium);
- Warhammer 40,000: Space Marine — Master Crafted Edition (ПК, консоли) — 7 января (Game Pass Premium);
- Final Fantasy (ПК, консоли) — 8 января (Game Pass Premium);
- Star Wars Outlaws (ПК, консоли) — 13 января (Game Pass Ultimate, PC Game Pass);
- My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (ПК, консоли) — 15 января (Game Pass Premium, Ultimate, PC Game Pass);
- Resident Evil Village (ПК, консоли) — 20 января (Game Pass Premium, Ultimate, PC Game Pass);
- MIO: Memories in Orbit (ПК, консоли) — 20 января (Game Pass Ultimate, PC Game Pass).
Игры, которые покинут подписку Game Pass 15 января:
- Flintlock The Siege of Dawn;
- Neon White;
- Road 96;
- The Ascent;
- The Grinch Christmas Adventures.