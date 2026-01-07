spot_img
8 января, 2026
Star Wars Outlaws, Resident Evil Village и другие игры добавят в Xbox Game Pass в январе

Xbox Game Pass

Компания Microsoft объявила список игр, которые пополнят каталог Xbox Game Pass в январе. Пользователей ждет одиннадцать тайтлов, но некоторые появятся только на уровне подписки Ultimate. Некоторые игры, которые ранее были доступны в самом дорогом тарифе, теперь появятся в Game Pass Premium.

Игры, которые добавят в подписку:

  • Brews & Bastards (ПК, консоли) — уже доступна (Game Pass Ultimate, Premium и PC Game Pass);
  • Little Nightmares Enhanced Edition (ПК, консоли) — уже доступна (Game Pass Ultimate, Premium и PC Game Pass);
  • Atomfall (ПК, консоли) — 7 января (Game Pass Premium);
  • Lost in Random: The Eternal Die (ПК, консоли) — 7 января (Game Pass Premium);
  • Rematch (ПК, консоли) — 7 января (Game Pass Premium);
  • Warhammer 40,000: Space Marine — Master Crafted Edition (ПК, консоли) — 7 января (Game Pass Premium);
  • Final Fantasy (ПК, консоли) — 8 января (Game Pass Premium);
  • Star Wars Outlaws (ПК, консоли) — 13 января (Game Pass Ultimate, PC Game Pass);
  • My Little Pony: A Zephyr Heights Mystery (ПК, консоли) — 15 января (Game Pass Premium, Ultimate, PC Game Pass);
  • Resident Evil Village (ПК, консоли) — 20 января (Game Pass Premium, Ultimate, PC Game Pass);
  • MIO: Memories in Orbit (ПК, консоли) — 20 января (Game Pass Ultimate, PC Game Pass).

Игры, которые покинут подписку Game Pass 15 января:

  • Flintlock The Siege of Dawn;
  • Neon White;
  • Road 96;
  • The Ascent;
  • The Grinch Christmas Adventures.
