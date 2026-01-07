Asus представил ROG Zephyrus Duo 2026 — обновленный игровой ноутбук с двумя экранами

Компания Asus представила на выставке CES 2026 ряд новинок: одной из наиболее заметных стал обновленный игровой ноутбук ROG Zephyrus Duo (GX651), выполненный в алюминиевом корпусе. В отличии от предшественника, модель 2026 года получила сразу два полноценных 16-дюймовых экрана. Помимо этого, ноутбук предлагает производительную начинку.

Оба OLED-дисплея поддерживают разрешение 3K (2880 × 1800 пикселей), частоту обновления 120 Hz и яркость до 1100 нит. Заявлен охват 100% цветового пространства DCI-P3, есть поддержка HDR и технологии NVIDIA G-SYNC. Дисплеи защищает прочное покрытие Corning Glass DXC. Использовать конструкцию с двумя экранами в Zephyrus Duo 2026 можно по-разному — клавиатура с тачпадом съемные. Например, как ноутбук с двумя сенсорными экранами или с опциональной физической беспроводной клавиатурой, как стационарный ПК с двумя дисплеями и внешней клавиатурой и т.д.

Ноутбук предлагает процессоры из новой серии Intel Core Ultra 300, в качестве графической подсистемы — видеокарты NVIDIA GeForce вплоть до RTX 5090. В системе охлаждения используются два вентилятора, испарительная камера, графеновая пленка, а также жидкий металл в качестве термоинтерфейса. Общий показатель TDP устройства составляет 135 Вт. Предусмотрено до 64 Gb оперативной памяти LPDDR5X и твердотельный накопитель PCIe 5.0 емкостью до 2 Tb.

Набор интерфейсов включает два порта Thunderbolt 4 (Type-C), один HDMI 2.1 и один USB 3.2 Gen2 Type-A. Также предусмотрен считыватель карт памяти SD. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 90 Втч (250 Вт), обеспечивается зарядка от 0 до 50 % всего за 30 минут. Есть шесть динамиков с Dolby Atmos, а также поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. Габариты и вес: 35,5×24,6×1,99–2,49 см, 2,8 кг.

Цены и дата старта продаж Asus ROG Zephyrus Duo 2026 будут объявлены позднее.