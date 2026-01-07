Samsung представил линейку OLED-телевизоров 2026 года

На выставке CES 2026 компания Samsung представила линейку OLED-телевизоров 2026 модельного года. Серия включает четыре модели: S85H, S90H, S95H и S99H.

Во всех размерах базовой модели OLED-телевизора S85H используются панели LG W-OLED, поддерживающие частоту обновления 100 или 120 Hz. Доступные размеры: 48, 55, 65, 77 и 83 дюйма. Модель S90H ориентирована на средний ценовой сегмент, предлагаются размеры от 42 до 83 дюймов, используются панели QD-OLED или W-OLED с частотой 165 Hz в зависимости от версии. Экран получил антибликовое покрытие Glare Free 3.0.

Модель S95H доступная в размерах от 48 до 83 дюймов с панелями QD-OLED или W-OLED, является преемницей S95F, она сохраняет то же улучшение яркости и имеет конструкцию, позволяющую устанавливать телевизор вплотную к стене. Поддерживается беспроводной блок One Connect.

Флагманская модель S99H отличается металлическим каркасом. Телевизор доступен в размерах 55, 65, 77 и 83 дюйма, все с разрешением 4K и частотой обновления 165 Hz. Для меньших размеров используются QD-OLED панели, а 83-дюймовая версия получила панель Tandem W-OLED от LG Display. Samsung заявляет, что S99H обеспечивает до 35% большую яркость по сравнению с S95F. Телевизор имеет антибликовое покрытие Glare Free 3.0 и поддерживает беспроводной блок One Connect.

Все телевизоры поддерживают новый аудиоформат Samsung Eclipsa, HDR10+ Advanced, Dolby Atmos, операционную систему Tizen OS 10.0 и до семи лет обновлений (OTA). Игровые функции включают автоматический игровой режим с использованием ИИ, FreeSync Premium, совместимость с G-Sync и VRR. Интеллектуальные функции включают Alexa, AirPlay 2, Matter Hub, SmartThings и Microsoft Copilot.

Цены и дата продаж OLED-телевизоров пока не объявлены.