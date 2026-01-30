Sony добавила в февральскую подборку PS Plus четыре игры

Компания Sony в блоге PlayStation опубликовала список игр, которые станут доступны владельцам стандартной подписки PS Plus в феврале. В новую подборку включили не как обычно три тайтла, а четыре:
- Undisputed (PS5) — реалистичный симулятор бокса;
- Subnautica: Below Zero (PS5, PS4) — подводный симулятор выживания;
- Ultros (PS5, PS4) — психоделическая научно-фантастическая игра в жанре метроидвания с элементами рогалика;
- Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4) — аркадный авиасимулятор.
Все игры станут доступны для загрузки 3 февраля 2026 года.