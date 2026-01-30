spot_img
2 февраля, 2026
Топ-10 самых продаваемых смартфонов в 2025 году

Аналитическая компания CounterPoint Research опубликовала рейтинг самых продаваемых моделей смартфонов в 2025 году. Как и в предыдущие годы, в Топ-10 попали гаджеты всего двух компаний — Apple и Samsung.

Смартфоны Apple занимают 7 позиций в рейтинге. Лидером с большим отрывом стал базовый iPhone 16, второе и третьи места заняли iPhone 16 Pro Max и 16 Pro соответственно.

На четвертой строчке — iPhone 17 Pro Max, на пятом и шестом местах — бюджетные Samsung Galaxy A16 5G и A06 4G соответственно. На седьмом — iPhone 17, на восьмом — iPhone 15, на девятом – флагманский Galaxy S25 Ultra, а замыкает десятку iPhone 16e.

В общей сложности на эти десять моделей пришлось 19% от общего мирового объема продаж смартфонов в прошлом году. По прогнозам аналитиков, в 2026 году дефицит чипов повлияет на рынок смартфонов в начальном и среднем ценовых сегментах. Производители будут вынуждены увеличивать розничные цены или снижать объем памяти в новых моделях.

