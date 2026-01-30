Представлены смартфоны Moto G17, G17 Power, G67 и G77

Компания Motorola представила на международном рынке сразу четыре новые модели смартфонов — Moto G17, G17 Power, G67 и G77.

Технические характеристики Moto G17 и Moto G17 Power практически идентичны, отличия лишь в объеме оперативной памяти и подсистеме питания. Смартфоны оснащены IPS-экранами диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновления 60 Hz, пиковой яркостью 1050 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 3. В основе моделей лежит процессор MediaTek Helio G81 Extreme. Moto G17 в базовой версии предлагает 4 Gb оперативной памяти, а Moto G17 Power минимум 8 Gb. Емкость встроенной памяти составляет до 256 Gb, можно расширить до 1 Tb с помощью карт microSD.

В состав блока основной камеры входят главный модуль на 50 Мп (Sony LYTIA 600) и широкоугольный на 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп. У G17 аккумулятор емкостью 5200 мАч с 18-ваттной зарядкой, а у G17 Power — 6000 мАч с 30-ваттным блоком питания.

Цены на Moto G17 и Moto G17 Power на европейском рынке начинаются от 199 и 229 евро соответственно. Moto G17 Power будет предложен в цветах Pantone Alaskan Blue и Pantone Evening Blue, а Moto G17 предлагает еще и третий вариант — Pantone Bordeaux.

Moto G67 получил 6,8-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью 5000 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i. В основе смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 6300, объем оперативной памяти может составлять 4 или 8 Gb, емкость накопителя –до 256 Gb (microSD до 2 Tb). В основную камеру входит датчик на 50 Мп (Sony LYTIA 600) и сверхширокоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2), разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп. За автономность отвечает аккумулятор на 5200 мАч с быстрой зарядкой мощностью 30 Вт.

Moto G77 имеет такой же экран и такую же подсистему питания, что и Moto G67. Различия состоят в более мощном чипе MediaTek Dimensity 6400, от 8/256 Gb памяти и разрешение главного датчика основной камеры увеличено до 108 Мп (f/1.7, 3-кратный зум). Это первая в серии Moto G 108 Мп камера.

Все модели работают под управлением Android 15 с оболочкой Hello UX. Из остального можно отметить стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, модуль NFC, 3,5-мм разъем для наушников, защиту от воды и пыли по стандарту IP64 и боковой сканер отпечатков пальцев.

Moto G67 будет стоить от 260 евро и предлагаться в цветах Pantone Nile и Pantone Arctic Seal. Moto G77 – от 300 евро в цветах Pantone Shaded Spruce и Pantone Black Olive.