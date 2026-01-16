Сиквел Subway Surfers выйдет 26 февраля

Культовый мобильный раннер Subway Surfers получит полноценный сиквел. Студия SYBO объявила, что продолжение игры с подзаголовком City выйдет 26 февраля на iOS и Android, игроки уже могут пройти предварительную регистрацию.

Действие сиквела развернется в современном мегаполисе. На старте будут доступны четыре района города: «Доки», «Южная линия», «Бульвар Восхода» и «Парк Делореана». В дальнейшем игра будет развиваться по сезонной модели: каждый новый сезон станет добавлять районы, персонажей, события и косметические предметы.

Основа геймплея осталась та же, что и в первой части: игроку предстоит бежать, перепрыгивая через препятствия и собирая различные бонусы. Разработчики также добавили новые механики, включая скоростные платформы, удар ногой для обнаружения скрытых бонусов и прыгающий щит, который меняет траекторию полета.

В Subway Surfers City будет более глубокая прогрессия персонажа и больше простора для исследования, чем в оригинальной игре. Игроки смогут выбирать между тремя режимами: классический «бесконечный», городской тур с ограниченными по времени забегами по районам и сменяющиеся ивенты.

Сама игра, как и первая часть, останется бесплатной. Игроки, прошедшие предварительную регистрацию, получат эксклюзивные награды.