Samsung представил 130-дюймовый телевизор с экраном Micro RGB и рекордным цветовым охватом

Компания Samsung Electronics представила на выставке CES 2026 первый на рынке умный телевизор со 130-дюймовым экраном, изготовленным по технологии Micro RGB. Модель Samsung R95H получила 100-процентный охват цветового пространства BT.2020 — самый широкий из всех, используемых в современных телевизорах. Кроме того, устройство оснащено антибликовым покрытием Samsung с низким уровнем отражения, которое сохраняет цвета и контрастность даже в хорошо освещенных помещениях.

Помимо высокого качества изображения, телевизор оснащен множеством умных функций и необычным дизайном. Samsung R95H выполнен в формате, напоминающем большое архитектурное окно: обновленная рамка Timeless Frame обрамляет панель и визуально делает экран частью интерьера. В саму рамку интегрирована акустическая система, настроенная под размер дисплея.

В основе телевизора лежит новая система отображения Micro RGB от Samsung. Она объединяет технологии Micro RGB Precision Color 100, Micro RGB Color Booster Pro, Micro RGB AI Engine Pro и Micro RGB HDR Pro для управления цветом, контрастностью и яркостью. Samsung также использует искусственный интеллект для улучшения темных тонов, повышения контрастности и обеспечения точной цветопередачи как в ярких, так и в темных сценах.

Samsung R95H поставляется с обновленным голосовым помощником Samsung Vision AI Companion (VAC), который составляет индивидуальные подборки контента и помогает искать информацию в сети. Поддерживаются диалоговый поиск, рекомендации и доступ к таким функциям, как AI Football Mode Pro, Live Translate, Generative Wallpaper. Телевизор поддерживает стандарт HDR10+ Advanced, оснащен фирменной пространственной аудиосистемой Eclipsa Audio и работает под управлением многофункциональной операционной системы Tizen. Обеспечивается быстрый доступ к нейросетям Microsoft Copilot и Perplexity.

Дата начала продаж и цена телевизора пока не раскрываются.