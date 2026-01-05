spot_img
6 января, 2026
Представлен LG OLED evo W6 — самый тонкий в мире OLED-телевизор толщиной всего 9 мм

LG OLED evo W6

На выставке CES 2026 компания LG Electronics представила обновленную версию сверхтонкого телевизора Wallpaper OLED. Толщина новой модели, получившей название LG OLED evo W6, составляет всего 9 мм. Это стало возможным благодаря тому, что компоненты и разъемы телевизора переместили в отдельный внешний блок Zero Connect Box. Сопряжение между модулем и телевизором происходит по беспроводной связи — блок можно разместить на расстоянии до 10 метров от телевизора.

 4K-телевизор LG OLED evo W6 обещает стать самым ярким OLED-дисплеем бренда, он использует новую фирменную технологию Hyper Radiant Color, которая улучшает качество черного цвета, общую цветопередачу и яркость. А технология Brightness Booster Ultra, как утверждает производитель, обеспечивает яркость в 3,9 раза выше, чем у других OLED-матриц. Изображение в evo W6 также корректирует встроенный NPU.

LG OLED evo W6 будет выпускаться в двух вариантах — с диагональю 77 и 83 дюйма. Модель поддерживает игровые функции: частоту обновления 165 Hz, G-SYNC и AMD FreeSync Premium. Время отклика пикселя составляет 0,1 мс. Работает телевизор на webOS: есть поддержка голосовых команд, а также интеграция ИИ-ассистентов и ряда ИИ-функций. В комплекте предусмотрено настенное крепление, позволяющее устанавливать панель вплотную к стене.

Когда и по какой цене телевизор поступит в продажу, не уточняется.

