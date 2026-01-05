LG показал домашнего робота-помощника CLOiD на базе ИИ

На выставке CES 2026 компания LG Electronics показала домашнего робота-помощника CLOiD на базе искусственного интеллекта. Робот стал частью новой концепции компании — Zero Labor Home (Дом без труда). В его обязанности входит выполнение повседневных дел: помощь в приготовлении пищи, стирка, уборка и другие дела по дому. Робот не только выполняет поставленные перед ним задачи, но и может координировать работу домашних бытовых приборов. На CES 2026 LG продемонстрировала возможности CLOiD в условиях, приближенных к домашним. Роботу было предложено приготовить завтрак из имеющихся продуктов, а также произвести стирку и сушку белья.

LG CLOiD объединяет два важных направления деятельности компании: домашнюю роботизированную платформу LG Q9 и экосистему умного дома LG ThinQ. Конструкция робота адаптирована к деятельности в жилых помещениях: головной блок, туловище с двумя шарнирными руками-манипуляторами, колесная база и функция автономной навигации. У каждого манипулятора семь степеней свободы, что соответствует диапазону движений человеческой руки: движения вперед и назад, боковые и вращательные движения на плечевом, локтевом и запястном суставах. Пять пальцев с независимым управлением позволяют роботу с высокой точностью манипулировать бытовыми предметами на кухне, в прачечной или гостиной. Колесная база разработана LG на основе опыта создания роботов-пылесосов.

Головной блок LG CLOiD представляет собой мобильный хаб, оснащенный процессором, дисплеем, динамиком, камерами, датчиками и голосовым генеративным ИИ. Благодаря этому робот сможет общаться с пользователями, распознавать окружающую среду, изучать бытовые модели поведения и управлять подключенными устройствами.

Визуально-языковая модель (Vision Language Model, VLM) преобразует изображения и видео в структурированное языковое «понимание», а визуально-языковая модель действия (Vision Language Action, VLA) — преобразует визуальные и вербальные входные данные в физические действия. Эти модели обучались на десятках тысяч часов данных о выполнении задач в домашних условиях. Кроме того, CLOiD будет интегрирован в экосистему умного дома LG, в том числе с ThinQ AI Home Platform и хабом ThinQ ON.

Когда планируется коммерческий запуск и по какой цене будут продавать робота, пока не уточняется.