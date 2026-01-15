spot_img
15 января, 2026
Resident Evil Village, Like a Dragon: Infinite Wealth и другие игры добавят в расширенную подписку PS Plus в январе

PS Plus

Компания Sony опубликовала список игр, которые будут добавлены в расширенную подписку PS Plus 20 января. В подборку вошло девять тайтлов — это одно из крупнейших пополнений каталога за последнее время.

Игры для PS Plus Extra:

  • Resident Evil Village (PS4, PS5);
  • Like a Dragon: Infinite Wealth (PS4, PS5);
  • Expeditions: A MudRunner Game (PS4, PS5);
  • A Quiet Place: The Road Ahead (PS5);
  • Darkest Dungeon II (PS4, PS5);
  • The Exit 8 (PS4, PS5);
  • Art of Rally (PS4, PS5);
  • A Little to the Left (PS4, PS5).

Кроме того, подписчиков PS Plus Premium ждет гоночная Ridge Racer (PS4, PS5).

