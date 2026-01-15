Resident Evil Village, Like a Dragon: Infinite Wealth и другие игры добавят в расширенную подписку PS Plus в январе

Компания Sony опубликовала список игр, которые будут добавлены в расширенную подписку PS Plus 20 января. В подборку вошло девять тайтлов — это одно из крупнейших пополнений каталога за последнее время.
Игры для PS Plus Extra:
- Resident Evil Village (PS4, PS5);
- Like a Dragon: Infinite Wealth (PS4, PS5);
- Expeditions: A MudRunner Game (PS4, PS5);
- A Quiet Place: The Road Ahead (PS5);
- Darkest Dungeon II (PS4, PS5);
- The Exit 8 (PS4, PS5);
- Art of Rally (PS4, PS5);
- A Little to the Left (PS4, PS5).
Кроме того, подписчиков PS Plus Premium ждет гоночная Ridge Racer (PS4, PS5).