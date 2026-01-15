Функция Personal Intelligence позволит Gemini давать рекомендации, основываясь на личных данных пользователя из различных сервисов

Компания Google объявила о запуске функции Personal Intelligence для Gemini, которая позволит объединить возможности ИИ-помощника с личными данными пользователя из различных сервисов для формирования более точных и индивидуальных ответов. Gemini сможет анализировать информацию из писем Gmail, истории просмотров YouTube, поисковых запросов и галереи Google Photos.

«Будь то связь переписки в ваших письмах с просмотренным видео или поиск нюансов в фотобиблиотеке, Gemini теперь понимает контекст без указания, где искать», — отметил Джош Вудворд, вице‑президент Google Labs и приложения Gemini. Например, Gemini сможет подсказать номер автомобиля, найдя его на снимке в галерее, или уточнить детали прошлых поездок из электронной почты, чтобы составить план будущего отпуска семьи. Разработчики подчеркивают, что безопасность данных остается приоритетом: функция отключена по умолчанию, и пользователь сам выбирает, какие именно приложения подключить. Кроме того, данные не будут использоваться для обучения ИИ-моделей.

В процессе работы ИИ-помощник будет указывать источники информации, чтобы пользователь мог проверить точность данных. В случае ошибки или неверного понимания интересов, настройки можно скорректировать вручную прямо в чате.

Внедрение функции начинается с США для подписчиков тарифов AI Pro и AI Ultra. В дальнейшем планируется расширение географии работы сервиса и его появление в бесплатной версии нейросети.