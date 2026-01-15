От AI-хайпа к рабочему инструменту: как Lenovo, FIFA и Formula 1 используют искусственный интеллект на практике

На панельной дискуссии Lenovo, организованной на CES 2026 в рамках мероприятия Lenovo Tech World с участием представителей Formula 1 и FIFA, обсуждалось, как искусственный интеллект перестаёт быть экспериментом и становится частью критически важной IT-инфраструктуры мирового спорта. В центре внимания — edge-вычисления, агентный AI, отказоустойчивость систем и практическое применение технологий в экстремальных условиях.

Formula 1: меньше логистики, больше устойчивости

Открывая дискуссию, Толга Куртоглу (Tolga Kurtoglu), известный технологический лидер, в настоящее время занимающий пост главного технического директора (CTO) и руководителя отдела исследований и разработок в компании Lenovo, подвёл итог разговора о технологической трансформации Formula 1, связанной с переходом к удалённым операциям и локальной обработке данных непосредственно на трассах.

Formula 1 всё чаще отказывается от традиционной модели, при которой значительная часть оборудования перевозится между этапами. Вместо этого используются компактные и мобильные вычислительные кластеры, способные обрабатывать данные прямо на месте проведения гонок.

Ключевым элементом этой архитектуры стали серверы Lenovo с системой жидкостного охлаждения Neptune, позволяющие работать с большими объёмами данных без использования энергоёмких систем кондиционирования даже в условиях экстремальной жары, например, на этапах в Бахрейне. Решение интегрируется непосредственно в серверы Lenovo ThinkSystem SD665-N V3, отводя тепло на уровне процессора с помощью теплой воды и значительно снижая энергопотребление при охлаждении высокопроизводительных вычислительных систем. Это дает Formula 1 возможность развертывать более мощные рабочие нагрузки для задач искусственного интеллекта и обработки данных без существенного увеличения энергопотребления.

Ключевые цифры: AI и инфраструктура в Formula 1

В рамках многолетнего глобального партнерства с Formula 1 компания Lenovo предоставляет комплексные технологические решения, обеспечивающие работу как гоночных команд, так и всего бизнеса в целом. Более 600 сотрудников Formula 1 используют серверы Lenovo и устройства, поддерживающие искусственный интеллект, — от ноутбуков, мониторов и рабочих станций с AI до планшетов и смартфонов Motorola — для предоставления высококачественного вещания на совокупную ежегодную аудиторию в 1,6 миллиарда человек.

Переход Formula 1 к удалённым операциям и edge-обработке данных позволил сократить объём перевозимого оборудования примерно на 40 грузовиков , снизив логистическую нагрузку и углеродный след в рамках стратегии Net Zero.

, снизив логистическую нагрузку и углеродный след в рамках стратегии Net Zero. За счёт оптимизации IT-инфраструктуры и отказа от энергоёмких решений Formula 1 удалось уменьшить выбросы CO₂ в зоне пит-лейна примерно на 90% (по оценке Formula 1).

Во время гоночных уик-эндов Formula 1 собирает собственный придорожный технологический центр – сложный передвижной комплекс, который собирает и обрабатывает до 600 терабайт данных, включая телеметрию, видео с камер и аналитические массивы. Эти данные должны анализироваться локально и без задержек, за что отвечает платформа виртуализации Lenovo,обеспечивая вычислительные мощности для выполнения этих операций.

AI в трансляциях: автоматизация вместо ручной работы

Одним из наиболее наглядных кейсов Formula 1 стало применение ИИ для автоматической цветокоррекции данных, поступающих с камер вещания.

Ранее за единообразие изображения с десятков камер отвечали специалисты, вручную настраивавшие цветовые параметры в течение всего гоночного дня. Такой подход зависел от человеческого фактора — усталости и субъективного восприятия.

Сегодня эту задачу выполняет AI-модель, развёрнутая на инфраструктуре Lenovo. Она корректирует изображение много раз в секунду, обеспечивая стабильное качество и единый визуальный стандарт на всех камерах трассы. По словам участников дискуссии, это позволило одновременно повысить качество картинки, скорость обработки и надёжность процесса.

FIFA и ЧМ-2026: когда «тайм-аутов» не существует

Начо Фреско (Nacho Fresco), директор по технологиям FIFA, рассказал о технологических вызовах Чемпионата мира 2026 года — самого масштабного в истории турнира. В соревновании примут участие 48 команд, а матчи пройдут в трёх странах и 16 городах.

Главная сложность заключается в логистике и отказоустойчивости. IT-инфраструктура должна быть развёрнута на стадионе всего за два с половиной дня до матча и объединять более 200 объектов — от стадионов и VAR-центров до систем аккредитации, билетных платформ и Международного вещательного центра.

При этом любые сбои недопустимы. В отличие от других отраслей, футбол не предусматривает технических пауз, а значит, приоритетом становятся надёжность и кибербезопасность, особенно на фоне растущего использования ИИ.

Генеративный AI и демократизация футбольной аналитики

Йоханнес Хольцмюллер (Johannes Holzmüller), директор по инновациям FIFA, сосредоточился на применении генеративного ИИ в анализе матчей и подготовке команд.

Современные системы FIFA собирают миллионы данных за матч:

16 камер на каждом стадионе,

29 точек на теле каждого игрока , фиксируемых 50 раз в секунду ,

, фиксируемых , дополнительные данные с мяча.

На основе этих данных формируются отчёты объёмом до 50–60 страниц и десятки видеопотоков. Новая цель FIFA — упростить доступ к аналитике.

Для этого разрабатывается инструмент Football AI Pro, который позволяет тренерам и аналитикам получать тактические выводы через запросы на естественном языке. По словам Йоханнеса Хольцмюллера, задача технологии — выровнять игровые возможности, сделав продвинутую аналитику доступной не только командам с большими бюджетами, но и сборным с ограниченными ресурсами.

Agentic AI и edge-инфраструктура в Formula 1

Крис Робертс (Chris Roberts), IT-директор Formula 1, отметил, что одним из ключевых изменений стал переход от «облачного ИИ» к агентному ИИ (Agentic AI).

Искусственный интеллект перестает быть удалённым сервисом и становится осязаемым инструментом для:

инженеров телеметрии,

специалистов по трансляциям,

сотрудников, работающих с цифровыми платформами и социальными медиа.

Такой подход возможен только при наличии мощной edge-инфраструктуры, способной обрабатывать огромные объёмы данных непосредственно на трассе. Это позволяет быстро тестировать гипотезы, работать по принципу «fail fast» и оперативно находить оптимальные решения без задержек.

Роль Lenovo: от инфраструктуры к персонализированному опыту

Артур Ху (Arthur Hu), старший вице-президент и директор по информационным технологиям Lenovo, подчеркнул, что все представленные сценарии объединяет необходимость в скорости, масштабируемости и персонализации.

Lenovo выступает не только как поставщик оборудования, но и как архитектор комплексных решений, соединяющий:

серверную и edge-инфраструктуру,

ИИ-агентов и программные платформы,

требования бизнеса и пользовательский опыт.

Компания использует подход Client Zero, тестируя технологии внутри собственной экосистемы, прежде чем внедрять их у партнёров, таких как FIFA и Formula 1. Это позволяет создавать персонализированный опыт для фанатов в реальном времени, учитывая разнообразие сценариев и аудитории.

От экспериментов к инструменту

Общий вывод дискуссии сводится к тому, что искусственный интеллект в спорте переходит из фазы экспериментов в фазу практического применения.

Для Formula 1 и FIFA искусственный интеллект становится:

инструментом повышения надёжности,

способом справляться с масштабом и сложностью операций,

механизмом демократизации данных и аналитики.

Для Lenovo, которая вступает официальным технологическим партнером Чемпионата мира FIFA 26, — это возможность продемонстрировать, как ИИ, edge-вычисления и инфраструктурные решения работают в условиях, где ошибка недопустима и цена сбоя измеряется не только деньгами, но и репутацией.