spot_img
13 января, 2026
spot_img
ДомойТехнологииHardwareQNAP объединяет приложения для резервного копирования под брендом «Hyper Data Protection» для...

QNAP объединяет приложения для резервного копирования под брендом «Hyper Data Protection» для обеспечения полной сквозной защиты данных

QNAP

Мы очень часто слышим, что данные — это новая валюта XXI века. Однако их растущая важность сопровождается и пропорционально растущими рисками. Текущая статистика показывает, что компании по всему миру сталкиваются с проблемами потери данных и кибератаками. Данные больше не являются просто пассивной информацией — это основа современных бизнес-моделей. Организации используют данные для того, чтобы получать глубокие знания, стимулировать инновации и принимать стратегические решения. Эта цифровая валюта позволяет организациям оставаться конкурентоспособными и процветать во взаимосвязанном мире.

В контексте повсеместного распространения средств виртуализации неисправность виртуальной машины, которая отвечает за критически важный сервис, влечет за собой перебои в работе, потерю данных и снижение доходов, а также причиняет существенный ущерб имиджу предприятия. Например, кибератака на Jaguar Land Rover в конце августа прошлого года отключила IТ-системы компании по всему миру, остановив производственные операции компании. Согласно инсайдерской информации, кибератака обошлась компании примерно в 2,53 млрд. долларов и стала самой серьезной в истории Великобритании по своим экономическим последствиям. Поэтому продуманный план резервного копирования и восстановления серверов имеет первостепенное значение.

Решение для резервного копирования VMware и Hyper-V под названием «Hyper Data Protector» компания QNAP представила в 2020 году. Технология позволяет создавать неограниченное количество резервных копий VMware vSphere (версии 6.5, 6.7, 7.0, 8.0 и VMware free ESXi) и Microsoft Hyper-V (Windows Server Hyper-V 2016, 2019, 2022, 2025) без дополнительного агента на сетевых хранилищах данных QNAP, предоставляя компаниям различных размеров экономичный и надежный план аварийного восстановления, обеспечивающий обслуживание в режиме 24/7. С помощью Hyper Data Protector пользователи могут создавать резервные копии виртуальных машин, будь то все виртуальные машины на гипервизоре или отдельные виртуальные машины. Решение включает в себя инкрементное резервное копирование, шифрование AES-256 при передаче данных, глобальную дедупликацию, запуск резервного копирования по расписанию, а также сжатие данных, что позволяет оптимизировать время копирования/ восстановления и экономить место на NAS.

Hyper Data Protector поддерживает сохранение до 1024 версий виртуальных машин, так что их можно восстанавливать из резервной копии на определенный момент времени. Это помогает свести к минимуму объем возможных потерь данных в случае сбоя (RPO) и время простоя обслуживания. Hyper Data Protector также поддерживает технологию VMware vMotion, позволяющую переносить работающую виртуальную машину с сервера на сервер без остановки, и может одновременно выполнять резервное копирование нескольких виртуальных машин. Максимальное количество одновременных бэкапов рассчитывается автоматически на основе доступных системных ресурсов.

Использовать Hyper Data Protector следует по целому ряду причин:

  1. Резервное копирование не требует дополнительных затрат на ПО и лицензии.
  2. Системы хранения данных QNAP обеспечивают комплексную защиту на основе мгновенных снимков, конфигурации RAID, а также очистки и восстановления RAID.
  3. Емкость хранения NAS гибко расширяется в соответствии с растущими потребностями бизнеса.
  4. Любой сетевой накопитель QNAP — это больше, чем устройство резервного копирования виртуальных машин. Это многофункциональный NAS-сервер с широким спектром возможностей для надежного хранения и общего доступа к данным, а также применения разнообразных приложений.

И в декабре 2025 года компания QNAP Systems объявила об объединении всех своих приложений для резервного копирования под единым брендом «Hyper Data Protection» (HDP). Это стратегический шаг, сделанный компаний, в направлении улучшения работы с резервным копированием, позволяющий пользователям легко определять и оперировать решениями QNAP для резервного копирования и уверенно защищать свои данные благодаря полному портфелю решений QNAP для сквозной защиты данных.

В рамках этого бренда QNAP предлагает полный спектр решений для резервного копирования, охватывающих персональные компьютеры и серверы, виртуальные машины, приложения SaaS и веб-сайты, созданные с помощью такого инструмента, как WordPress. Благодаря этой интеграции все приложения для резервного копирования теперь входят в семейство Hyper Data Protection, что упрощает распознавание продуктов и укрепляет согласованность бренда. Объединив все приложения для резервного копирования в семейство Hyper Data Protection, пользователи могут четко идентифицировать инструменты резервного копирования QNAP и быть уверенными, что HDP обеспечивает всестороннюю и надежную защиту для любых рабочих нагрузок и типов данных.

Новое название Предыдущее название Область применения
Hyper Data Protection (HDP) Единая фирменная идентичность для решений резервного копирования QNAP
HDP для PC/VM Hyper Data Protector Резервное копирование и восстановление для ПК/серверов Windows и виртуальных машин VMware/Hyper-V
HDP для SaaS Boxafe Резервное копирование и восстановление данных Microsoft 365 и Google Workspace SaaS
HDP для WordPress MARS Резервное копирование и восстановление веб-сайтов WordPress
HDP PC Agent NetBak PC Agent Выделенный агент резервного копирования для ПК и серверов Windows

Также следует подчеркнуть, что переход на фирменную идентичность HDP не требует дополнительных действий от существующих пользователей. Текущие приложения и конфигурации остаются полностью функциональными — их переустановка или миграция не требуются. Лицензии и задачи резервного копирования будут продолжать работать без перебоев, а пользователи просто увидят обновленные названия продуктов в интерфейсе и документации. Hyper Data Protection — это не просто ребрендинг, это отражение долгосрочной приверженности QNAP комплексной защите данных с постоянным совершенствованием портфеля решений для резервного копирования.

Получить больше информации о Hyper Data Protection (HDP) вы можете на официальном сайте QNAP по этой ссылке: https://www.qnap.com/en/software/hdp-for-pc-and-vm

Предыдущая статья
Fujifilm Instax Mini Evo Cinema — камера мгновенной печати в ретро-стиле, которая умеет снимать видео
Следующая статья
Apple возглавила мировой рынок смартфонов в 2025 году
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,828ФанатыМне нравится
1,025ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»