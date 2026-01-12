QNAP объединяет приложения для резервного копирования под брендом «Hyper Data Protection» для обеспечения полной сквозной защиты данных

Мы очень часто слышим, что данные — это новая валюта XXI века. Однако их растущая важность сопровождается и пропорционально растущими рисками. Текущая статистика показывает, что компании по всему миру сталкиваются с проблемами потери данных и кибератаками. Данные больше не являются просто пассивной информацией — это основа современных бизнес-моделей. Организации используют данные для того, чтобы получать глубокие знания, стимулировать инновации и принимать стратегические решения. Эта цифровая валюта позволяет организациям оставаться конкурентоспособными и процветать во взаимосвязанном мире.

В контексте повсеместного распространения средств виртуализации неисправность виртуальной машины, которая отвечает за критически важный сервис, влечет за собой перебои в работе, потерю данных и снижение доходов, а также причиняет существенный ущерб имиджу предприятия. Например, кибератака на Jaguar Land Rover в конце августа прошлого года отключила IТ-системы компании по всему миру, остановив производственные операции компании. Согласно инсайдерской информации, кибератака обошлась компании примерно в 2,53 млрд. долларов и стала самой серьезной в истории Великобритании по своим экономическим последствиям. Поэтому продуманный план резервного копирования и восстановления серверов имеет первостепенное значение.

Решение для резервного копирования VMware и Hyper-V под названием «Hyper Data Protector» компания QNAP представила в 2020 году. Технология позволяет создавать неограниченное количество резервных копий VMware vSphere (версии 6.5, 6.7, 7.0, 8.0 и VMware free ESXi) и Microsoft Hyper-V (Windows Server Hyper-V 2016, 2019, 2022, 2025) без дополнительного агента на сетевых хранилищах данных QNAP, предоставляя компаниям различных размеров экономичный и надежный план аварийного восстановления, обеспечивающий обслуживание в режиме 24/7. С помощью Hyper Data Protector пользователи могут создавать резервные копии виртуальных машин, будь то все виртуальные машины на гипервизоре или отдельные виртуальные машины. Решение включает в себя инкрементное резервное копирование, шифрование AES-256 при передаче данных, глобальную дедупликацию, запуск резервного копирования по расписанию, а также сжатие данных, что позволяет оптимизировать время копирования/ восстановления и экономить место на NAS.

Hyper Data Protector поддерживает сохранение до 1024 версий виртуальных машин, так что их можно восстанавливать из резервной копии на определенный момент времени. Это помогает свести к минимуму объем возможных потерь данных в случае сбоя (RPO) и время простоя обслуживания. Hyper Data Protector также поддерживает технологию VMware vMotion, позволяющую переносить работающую виртуальную машину с сервера на сервер без остановки, и может одновременно выполнять резервное копирование нескольких виртуальных машин. Максимальное количество одновременных бэкапов рассчитывается автоматически на основе доступных системных ресурсов.

Использовать Hyper Data Protector следует по целому ряду причин:

Резервное копирование не требует дополнительных затрат на ПО и лицензии. Системы хранения данных QNAP обеспечивают комплексную защиту на основе мгновенных снимков, конфигурации RAID, а также очистки и восстановления RAID. Емкость хранения NAS гибко расширяется в соответствии с растущими потребностями бизнеса. Любой сетевой накопитель QNAP — это больше, чем устройство резервного копирования виртуальных машин. Это многофункциональный NAS-сервер с широким спектром возможностей для надежного хранения и общего доступа к данным, а также применения разнообразных приложений.

И в декабре 2025 года компания QNAP Systems объявила об объединении всех своих приложений для резервного копирования под единым брендом «Hyper Data Protection» (HDP). Это стратегический шаг, сделанный компаний, в направлении улучшения работы с резервным копированием, позволяющий пользователям легко определять и оперировать решениями QNAP для резервного копирования и уверенно защищать свои данные благодаря полному портфелю решений QNAP для сквозной защиты данных.

В рамках этого бренда QNAP предлагает полный спектр решений для резервного копирования, охватывающих персональные компьютеры и серверы, виртуальные машины, приложения SaaS и веб-сайты, созданные с помощью такого инструмента, как WordPress. Благодаря этой интеграции все приложения для резервного копирования теперь входят в семейство Hyper Data Protection, что упрощает распознавание продуктов и укрепляет согласованность бренда. Объединив все приложения для резервного копирования в семейство Hyper Data Protection, пользователи могут четко идентифицировать инструменты резервного копирования QNAP и быть уверенными, что HDP обеспечивает всестороннюю и надежную защиту для любых рабочих нагрузок и типов данных.

Новое название Предыдущее название Область применения Hyper Data Protection (HDP) — Единая фирменная идентичность для решений резервного копирования QNAP HDP для PC/VM Hyper Data Protector Резервное копирование и восстановление для ПК/серверов Windows и виртуальных машин VMware/Hyper-V HDP для SaaS Boxafe Резервное копирование и восстановление данных Microsoft 365 и Google Workspace SaaS HDP для WordPress MARS Резервное копирование и восстановление веб-сайтов WordPress HDP PC Agent NetBak PC Agent Выделенный агент резервного копирования для ПК и серверов Windows

Также следует подчеркнуть, что переход на фирменную идентичность HDP не требует дополнительных действий от существующих пользователей. Текущие приложения и конфигурации остаются полностью функциональными — их переустановка или миграция не требуются. Лицензии и задачи резервного копирования будут продолжать работать без перебоев, а пользователи просто увидят обновленные названия продуктов в интерфейсе и документации. Hyper Data Protection — это не просто ребрендинг, это отражение долгосрочной приверженности QNAP комплексной защите данных с постоянным совершенствованием портфеля решений для резервного копирования.

Получить больше информации о Hyper Data Protection (HDP) вы можете на официальном сайте QNAP по этой ссылке: https://www.qnap.com/en/software/hdp-for-pc-and-vm