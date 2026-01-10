Fujifilm Instax Mini Evo Cinema — камера мгновенной печати в ретро-стиле, которая умеет снимать видео

Компания Fujifilm представила новую гибридную камеру мгновенной печати Instax Mini Evo Cinema. Новинка выполнена в ретро-стиле, повторяя дизайн классической кинокамеры Fujica Single-8 1965 года, включая характерную вертикальную рукоятку для хвата одной рукой и кнопку для начала записи видео.

Fujifilm Instax Mini Evo Cinema оснащена круговым десятипозиционным регулятором со шкалой прошедших десятилетий в диапазоне от 1930 до 2020 года. При выборе какого-либо значения к записываемому ролику будет применен фильтр, имитирующий качество записи того времени. Каждый эффект имеет 10 уровней регулировки для более точной настройки.

Главной особенностью модели стала возможность гибридной записи видео. Камера снимает короткие ролики и конвертирует их в QR-код, который наносится на отпечатанный снимок. При наведении камеры смартфона на код пользователь может просмотреть исходное видео, сохраненное в цифровом виде. Fujifilm отмечает, что пользовательские записи будут храниться на серверах компании в течение двух лет.

В основе модели лежит CMOS-сенсор (1/5″) с разрешением 5 Мп, дополненный объективом с ЭФР в 28 мм, функцией автофокусировки и диафрагмой f/2.0. Максимальное качество записи видео — 1080×1440 пикселей при 24 fps, продолжительность роликов — до 15 секунд. Параметры фото — 1920×2560 пикселей, ISO от 100 до 1600 единиц, компенсация экспозиции от -2.0 до 2.0 EV, слежение за лицами при автофокусировке.

Также камера оснащена модулями Wi-Fi и Bluetooth, что позволяет использовать ее как портативный принтер для печати снимков со смартфона. Разрешение печати встроенного принтера составляет 1600×600 пикселей для изображений, снятых на камере, и 800×600 точек при передаче со смартфона. Для хранения фото и видео на устройстве предусмотрен слот под карту microSD.

Fujifilm Instax mini Evo Cinema поступит в продажу на рынке Японии 30 января, цена камеры еще не объявлена. О выходе на международный рынок и розничной стоимости устройства компания пока не сообщила.