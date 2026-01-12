spot_img
13 января, 2026
Apple возглавила мировой рынок смартфонов в 2025 году

По данным аналитической компании Counterpoint Research мировые поставки смартфонов в 2025 году выросли на 2% в годовом исчислении. Компания Apple впервые с 2011 года сумела обойти Samsung по штучным поставкам.

В четвертом квартале на долю продукции Apple пришлись рекордные 25% мирового рынка, а по итогам всего 2025 года объемы поставок iPhone выросли на 10%, что позволило компании занять 20% рынка. Этот показатель является самым большим среди пяти ведущих брендов. По словам аналитика Counterpoint Research Варуна Мишры, этому способствовали устойчивый спрос на развивающихся и средних рынках, а также высокие продажи серии iPhone 17. Кроме того, продажи линейки iPhone 16 весь год демонстрировали «исключительные результаты» в Юго-Восточной Азии, Японии и Индии.

На втором месте находится Samsung, чьи продажи тоже выросли, но оказались меньше, чем у Apple. По итогам всего года компании удалось увеличить объемы поставок смартфонов на 5%, доля на мировом рынке составила 19%. Продажи Samsung выросли за счет среднебюджетной А-серии и хороших результатов Galaxy Z Fold 7, который превзошел по продажам предыдущее поколение. Xiaomi заняла третье место с долей в 13%, чему способствовал стабильный спрос на развивающихся рынках. Но объемы поставок продукции этой марки не продемонстрировали роста.

Отдельно аналитики упомянули Nothing и Google, чьи продажи выросли на 31% и 25% соответственно. Но обе компании по-прежнему находятся в категории «Другие».

В текущем году, по прогнозам Counterpoint Research, рынок смартфонов продемонстрирует снижение спроса из-за дефицита памяти и роста стоимости компонентов, поскольку производители чипов отдают приоритет центрам обработки данных для искусственного интеллекта, а не мобильным устройствам. Ожидается снижение общих поставок смартфонов примерно на 3%. Компании Apple и Samsung пройдут через этот кризис легче всех из-за более развитых цепочек поставок и особых позициях на рынке, но китайским производителям будет гораздо тяжелее.

