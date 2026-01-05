spot_img
6 января, 2026
Asus представил игровые OLED-мониторы ROG Swift с частотой обновления до 480 Hz

Компания Asus на CES 2026 представила два новых флагманских игровых монитора на основе OLED-панелей. Модели ROG Swift PG34WCDN и PG27UCWM ориентированы на геймеров и профессионалов, для которых важна максимальная четкость изображения, высокая частота обновления и точная цветопередача.

 

Сверхширокоформатный Asus ROG Swift PG34WCDN оснащен изогнутой (1800R) QD-OLED панелью диагональю 34 дюйма с разрешением 3440 х 1440 пикселей, соотношением сторон 21:9 и частоту обновления 360 Hz. Монитор получил 10-битную цветопередачу, время отклика 0,03 мс (GtG) и охват 99% цветового пространства DCI-P3. Заводская калибровка обеспечит точность передачи цвета на уровне Delta E < 2.

Впервые в мониторах Asus применена RGB-субпиксельная матрица, выполненная по технологии V-stripe, призванная минимизировать цветовые артефакты и повысить четкость текста. Фирменное покрытие BlackShield Film не только усиливает глубину черного цвета при ярком внешнем освещении и устраняет фиолетовый оттенок, характерный для ранних QD-OLED, но и повышает устойчивость к царапинам (твердость увеличена с 2H до 3H). Монитор оснащен двумя портами HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 (UHBR20), USB-C с поддержкой DP Alt Mode и мощностью зарядки 90 Вт, а также несколькими портами USB-A и аудиоразъемом.

Asus ROG Swift PG27UCWM оборудован 27-дюймовой плоской панелью WOLED 4-го поколения от LG Display с разрешением 4K UHD. Модель получила повышенную плотность пикселей (около 166 PPI) и RGB-субпиксельную структуру вместо устаревшей RGWB. Покрытия BlackShield Film нет, так как панели WOLED не страдают от появления фиолетового оттенка при ярком внешнем свете.

Это двухрежимный монитор: он работает на частоте 240 Hz в нативном 4K-режиме, при переключении на разрешение 1920 × 1080 пикселей частота повышается до 480 Hz. Модель оснащена портами DisplayPort 2.1a (UHBR20), USB-C с зарядкой 90 Вт, а также расширенным набором функций Asus OLED Care Pro, включая датчик приближения Neo Proximity Sensor для автоматической защиты от выгорания. Есть поддержка Dolby Vision и HDR10.

Asus планирует начать продажи мониторов в первом квартале 2026 года, но цены пока не объявлены.

