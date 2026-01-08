spot_img
9 января, 2026
Опубликованы системные требования 007 First Light — игры про Джеймса Бонда

007 First Light

Студия IO Interactive опубликовала системные требования ПК-версии 007 First Light. Какие настройки графики — не сообщается.

Минимальные требования (1080p/30 fps)

  • ОС: Windows 10 или 11 (64-bit);
  • Процессор: Intel Core i5-9500K или AMD Ryzen 5 3500;
  • Оперативная память: 16 Gb;
  • Видеокарта: GeForce GTX 1660 или Radeon RX 5700;
  • Место на диске: 80 Gb.

Рекомендуемые требования (1080p/60 fps)

  • ОС: Windows 10 или 11 (64-bit);
  • Процессор: Intel Core i5-13500 или AMD Ryzen 5 7600;
  • Оперативная память: 32 Gb;
  • Видеокарта: GeForce RTX 3060 Ti или Radeon RX 6700 XT;
  • Место на диске: 80

007 First Light расскажет полностью оригинальную историю становления Джеймса Бонда. Экшен получит поддержку основных технологий компании NVIDIA, включая DLSS 4 и многокадровую генерацию. Игровой процесс обещают разнообразный. Релиз игры состоится 27 мая 2026 года, она выйдет на ПК, Switch 2, Xbox Series, а также PS5 и PS5 Pro.

