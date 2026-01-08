spot_img
9 января, 2026
Nvidia представила флагманскую платформу Rubin для ИИ

Nvidia Rubin

Компания Nvidia на CES 2026 представила флагманскую платформу Rubin для искусственного интеллекта, которая придет на смену Blackwell и обеспечит гораздо большую производительность. В состав платформы входят GPU Rubin (336 млрд. транзисторов), CPU Vera (227 млрд. транзисторов), шина NVLink 6, Spectrum-X — решение для Ethernet с использованием кремниевой фотоники (102,4 Тбит/с), сетевые адаптеры ConnectX-9 (1,6 ТБ/с) и процессоры DPU BlueField-4.

Nvidia Rubin

GPU Rubin — это специализированный чип для ИИ-задач, состоящий из двух кристаллов. Производительность составляет 50 PFLOPS на этап вывода модели (инференс) и 35 PFLOPS в обучении (формат NVFP4), что в 5 раз и 3,5 раза быстрее Blackwell соответственно. Каждый GPU Rubin оснащен восемью стеками памяти HBM4, суммарным объемом 288 Gb и пропускной способностью до 22 ТБ/с. CPU Vera построен на кастомной архитектуре Arm под кодовым названием Olympus. Центральный процессор имеет 88 ядер и поддерживает 176 потоков (технология Spatial Multi-Threading). CPU Vera в 2 раза превосходит CPU Grace в обработке данных и компрессии.

Основой дата-центров станет суперчип Vera Rubin, объединяющий один центральный процессор Vera и два графических процессора Rubin. Стойка NVL72 Vera Rubin обеспечивает суммарную мощность в 3,6 EFLOPS (экзафлопс) и оснащена 54 Tb оперативной памяти LPDDR5x и 20,7 Tb памяти HBM4. Nvidia заявляет, что переход на платформу Rubin позволит снизить стоимость генерации токенов (инференс) в 10 раз, а для обучения сложных моделей потребуется в 4 раза меньше GPU по сравнению с системой на базе Blackwell GB200.

Серийное производство платформы Rubin начнется в первом квартале 2026 года.

